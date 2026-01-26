Appel à souscription pour un volume d'hommages à Benoît Mélançon

APPEL À SOUSCRIPTION - Volume collectif en hommage à Benoît Melançon

Professeur, chercheur, essayiste, éditeur et blogueur, Benoît Melançon a marqué le paysage des études littéraires au Québec. Il a croisé pendant plus de trente ans les objets d’études (le XVIIIe siècle français, la littérature et la culture québécoises, la langue, le sport) et les perspectives (l’histoire littéraire, l’histoire culturelle, la sociocritique, la linguistique) pour comprendre la vie des mots en société.

D’anciens étudiants et collègues, canadiens et européens, réunissent aujourd’hui leurs efforts pour lui rendre hommage dans un ouvrage collectif qui paraîtra aux Presses de l’Université de Montréal en septembre 2026.

Codirigé par Flora Amann et Alex Gagnon, le volume rassemble 27 textes de création et de réflexion qui refléteront la richesse et la diversité de l’œuvre melançonienne.

Pour financer la publication, la maison d’édition lance un appel à souscription. Une table des souscripteurs sera incorporée au volume.

MONTANT DES SOUSCRIPTIONS ?

Option 1 : 30 $ CAD = 18 € = 27 $ US. Votre nom apparaîtra dans la table des souscripteurs.

Option 2 : 50 $ CAD = 31 € = 36 $ US. Votre nom apparaîtra dans la table des souscripteurs et vous recevrez un exemplaire du volume chez vous.

Écrivez-nous à tendreloreille7@gmail.com pour nous indiquer la manière dont vous souhaitez apparaître dans la table des souscripteurs (nom; nom + ville; nom + affiliation, etc.) et/ou l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre exemplaire.

DATE LIMITE POUR SOUSCRIRE ? 15 avril 2026.

COMMENT SOUSCRIRE ? Ici (ou ici : https://www.tiing.co/tendre-l-oreille-ouvrage-collectif-en-hommage-a-benoit-melancon/), en un clic : aucune création de compte n'est nécessaire et le paiement se fait de façon sécurisée.

Le volume contient des textes de :

Jean-Christophe Abramovici

Flora Amann

Michel Biron

François Bon

Emmanuel Bouchard

Geneviève Boucher

Micheline Cambron

Maria Candea

Mélinda Caron

Jean-François Chassay

Patrick Coleman

Jean-François Diana

Ugo Dionne

Alex Gagnon

Francis Gingras

Anthony Glinoer

Rainier Grutman

Yan Hamel

Geneviève Haroche-Bouzinac

Claude La Charité

Claire Legendre

Marie Martel

Élisabeth Nardout-Lafarge

Pierre Nepveu

Michel Porret

Martine Sonnet

Christian Vandendorpe