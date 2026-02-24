Sujet d'agrégation Lettres modernes 2026

Sujet de l'agrégation externe de lettres modernes 2026 :

Francis Gingras écrit, en désignant Chrétien de Troyes :

« Le pourfendeur des romans tristaniens invite à reconnaître que même l'amour parfait de Cligès et Fénice repose sur un jeu d'ombres.

Dans le roman la vérité n'est le monopole ni de la source, ni du narrateur, ni même du lecteur capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Elle se réinvente de discours en discours selon l'habileté que chacun peut mettre à raconter et à entendre. »

Francis Gingras, Le bâtard conquérant. Essor et expansion du genre romanesque au Moyen Âge, Paris, Honoré Champion, 2017.

Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de Cligès ?