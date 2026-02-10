Menaces sur le projet de "Maison Kenneth White d'artistes et d'écrivains" : une nouvelle "Affaire Breton" ?

L'Institut international de géopoétique appelle à mobilisation afin d'empêcher la vente de la maison de Kenneth WHITE (1936-2023), autrement nommée "La Maison des marées" laquelle aurait dû devenir, selon les vœux testamentaires du défunt poète, une "Maison d'artistes et d'écrivains".

Voici le texte de la pétition :

Kenneth WHITE (né en 1936) « poète mondial d’origine écossaise [est] mort à Gwenved [sa maison à Trébeurden, Côtes-d’Armor] catastrophiquement heureux le 11 août 2023 » selon l’épitaphe qu’il avait rédigée.

Son œuvre avait été saluée par André Breton dès ses débuts et elle a obtenu une reconnaissance internationale notamment associée au concept de géopoétique.

Kenneth White et son épouse et traductrice Marie-Claude ont vécu plus de quarante ans dans cette maison de paysan-pêcheur. Une très grande partie de son œuvre a été écrite dans cet Atelier atlantique où il a rassemblé des objets du monde entier et constitué une bibliothèque remarquable qui sont comme une visualisation d’un nouveau monde à fonder.

Afin que cela soit préservé et puisse devenir « un lieu d’inspiration, un lieu de vie et de pensée » (KW), il en a fait don à sa commune, avec 100 000 euros, à la condition que Gwenved soit transformé en une « Maison Kenneth White d’artistes et d’écrivains » gérée par l’Institut international de géopoétique.

Le conseil municipal de Trébeurden a accepté ce legs le 23 février 2024. Par la suite, une erreur notariale a rendu la succession chaotique, mais au bout du compte, la maison a été léguée à la commune par son héritier légal, à l’erreur près que la condition expresse posée par Kenneth White n’a pas été mentionnée.

La commune de Trébeurden a donc bien hérité de l’argent (depuis 2024) prévu pour faire vivre la « Maison Kenneth White d’artistes et d’écrivains » et a accepté la donation de la maison des White le 30 janvier dernier. Mais à cause de ce défaut de condition, elle n’est pas juridiquement tenue d’en faire ce que les White souhaitaient.

Les premières déclarations de la maire de Trébeurden, au conseil municipal du 30 janvier 2026, sont inquiétantes : « La destination de la maison la plus vraisemblable sera une vente. […] Un inventaire complet sera réalisé. Les livres ne peuvent pas rester dans la maison », a-t-elle affirmé.

Les livres sont dans cette maison depuis des décennies et s’y sont très bien conservés. Séparer la maison de son contenu serait absurde (et dispendieux), tout l’esprit s’en évanouirait. Déplacer les livres ailleurs romprait le lien étroit aux lieux, à l’image d’une société qui veut nous vendre du faux-semblant à bon compte, sans parler des nombreux objets disposés avec soin dans l'espace. Toutes celles et ceux (et ils furent nombreux à rendre visite à l’écrivain) qui sont entrés dans son atelier-bibliothèque ont été saisis par l’atmosphère rare de ce lieu de haute culture, paisible et vivifiant à la fois.

Vendre Gwenved priverait Trébeurden d’un lieu de l’esprit qui est connu et admiré dans de nombreux pays.

Vendre Gwenved serait surtout rompre l’engagement moral et mémoriel conclu par la commune du vivant de Kenneth White. Ce n’est pas concevable.

Kenneth White a accordé sa confiance et son argent à la commune pour que le projet de « Maison d’artistes et d’écrivains » voie le jour.

Pour que ces volontés posthumes du grand écrivain scoto-français Kenneth White soient respectées, pour que Trébeurden reste sur la carte du monde ce foyer de l’esprit que les White en ont fait,

Nous vous demandons de bien vouloir signer et faire signer cette pétition demandant la création de la « Maison Kenneth White d’artistes et d’écrivains » selon les dispositions prévues par le défunt poète.

On trouvera une interview de Kenneth White dans son atelier, qui présente aussi son magnifique jardin et sa maison.

Avec toute notre gratitude.

Institut international de géopoétique, fondé par Kenneth White en 1989.

