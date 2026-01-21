Prix Marta-Walter 2026

La Société Suisse de Musicologie (SMG-SSM) décerne tous les deux ans le Prix Marta-Walter (anciennement Prix Handschin) à un travail de doctorat remarquable dans le domaine de la recherche musicale.

Le prix porte le nom de la musicologue suisse Marta Walter (1896-1961) qui, par son legs à la SSM, a fourni l’assise financière du prix. Son montant s’élève à 3 000 CHF. La remise du prix aura lieu dans le cadre de la Quatrième journée d’études de la SSM (25.09.2026, Lucerne).

Les candidats pris en considération doivent avoir achevé leur doctorat, y compris la soutenance, entre le 01.01.2024 et le 31.12.2025.

Les postulations peuvent être soumises jusqu’au 15.03.2026. Les candidatures, sous forme électronique, sont à adresser à Luc Vallat (luc.vallat@unibe.ch), au secrétariat de la SSM.

Conditions et informations complémentaires:

https://www.smg-ssm.ch/smg-ssm/agenda/aktuelles/details/news/marta-walter-prize-2026