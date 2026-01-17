La section des études polonaises de l’INALCO https://www.inalco.fr/langues/polonais associée au projet européen sur Gabriela Zapolska :

« Gabriela Zapolska internationale : Pologne, Autriche, Ukraine, France.



La langue et la culture polonaises entre polonais langue étrangère, féminin et transculturel »

La section des études polonaises de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), représentée par le professeur Piotr Biłos (https://www.inalco.fr/annuaire-enseignement-recherche/bilos-piotr-pierre), coordonnera le volet français et francophone du projet consacré à « Zapolska à Paris » – période particulièrement féconde et cosmopolite de l’écrivaine, dont les textes journalistiques offrent un regard singulier sur la capitale française et sur les circulations culturelles de la fin du XIXᵉ siècle.

Le programme est porté par la professeure Anna Janicka (https://filologia.uwb.edu.pl/kolegium-literaturoznawstwa/prof-dr-hab-anna-janicka) du Département de Lettres https://filologia.uwb.edu.pl/struktura/kontakt de l'Université de Białystok (https://uwb.edu.pl/), et mis en œuvre avec le concours de la docteure Agnieszka Trześniewska-Nowak (https://filologia.uwb.edu.pl/kolegium-literaturoznawstwa/dr-agnieszka-trzasniewska-nowak/dr-agnieszka-trzesniewska-nowak-1.html).

Les institutions partenaires y sont représentées par la professeure Svitlana Sukharieva https://scholar.google.com/citations?user=MMHoSFIAAAAJ&hl=uk (Université de Łuck/Loutsk), le professeur Przemysław Chojnowski https://ufind.univie.ac.at/en/person.html?id=54487 et l’assistante-professeure Jolanta Doschek https://ucrisportal.univie.ac.at/en/persons/jolanta-doschek/ (Université de Vienne), ainsi que le professeur Piotr Biłos https://www.inalco.fr/annuaire-enseignement-recherche/bilos-piotr-pierre (INALCO).

À ce titre, le programme s’inscrit pleinement dans le projet du CREE (https://www.inalco.fr/cree) intitulé :

Formes, expériences et quête de liberté : les lettres, les arts et la pensée polonaise dans un contexte global.

Au cœur du projet se trouve une dimension essentielle : mobiliser la création littéraire de Gabriela Zapolska dans l’apprentissage du polonais comme langue étrangère.

Autrement dit, il s’agit d’exploiter sur le plan glottodidactique la richesse linguistique, stylistique et culturelle des textes de Zapolska, en y intégrant à la fois leur dimension féminine, leur énergie transfrontalière et leur forte valeur éducative.*

Le projet est structuré et déployé sur l’ensemble du 2e semestre (2025/2026), combinant des webinaires réguliers et des activités-ateliers menées au sein des sections des établissements partenaires. Il comprend également la création d’un jeu éducatif innovant, destiné aux apprenants de polonais en contexte international. Pensé comme un outil interactif, ce jeu permettra d’utiliser les textes, situations, personnages et l’« environnement théâtral » et culturel de Zapolska comme supports d’apprentissage : vocabulaire, registres de langue, stratégies discursives, mais aussi immersion dans le contexte historique et social de la modernité polonaise.

Conçu comme un espace d’échanges entre universités et cultures, le projet a pour ambition d’explorer le potentiel linguistique, culturel et pédagogique de l’œuvre de Gabriela Zapolska – écrivaine majeure de la modernité polonaise, figure féminine audacieuse et européenne avant l’heure. À travers la littérature, il cherche à promouvoir l’apprentissage de la langue polonaise dans une approche transdisciplinaire, créative et interculturelle, où se croisent perspective féminine, expériences historiques et diversité linguistique.

Sélectionné par la NAWA (Agence nationale polonaise pour les échanges académiques, https://nawa.gov.pl/) dans le cadre du programme Promotion de la langue polonaise, le projet associe quatre institutions partenaires :

– l’Université de Białystok,

– l’Université nationale ukrainienne Lesia Ukrainka de Łuck (Loutsk),

– l’Université de Vienne (Autriche),

– et l’INALCO à Paris.

Ce dialogue interculturel sera enrichi par des cours, ateliers et webinaires destinés aux étudiants polonais, ukrainiens, autrichiens et français. Le premier d’entre eux, intitulé « Zapolska universelle », servira de point de départ à une réflexion collective sur la pluralité linguistique, les méthodes d’apprentissage du polonais et les circulations culturelles en Europe centrale.

Ainsi, le projet fait de la littérature un vecteur vivant de rencontre entre langues, mémoires et regards européens, tout en inscrivant la culture polonaise dans une dynamique d’échanges, d’innovation pédagogique et de compréhension mutuelle.

* Projekt ma na celu glottodydaktyczne wykorzystanie potencjału kobiecego i transkulturowego, jaki niesie ze sobą twórczość Gabrieli Zapolskiej – pisarki mającej w literaturze i kulturze polskiej status klasyka.