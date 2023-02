Laure Née, Valère Novarina, le surgissement de l'inconnu

L’œuvre de Novarina va à contre-courant d’une littérature du désenchantement. Là où beaucoup de pièces contemporaines nous immobilisent dans nos peurs par l’exhibition de la violence du monde et de l’homme, l’œuvre de V. Novarina réenchante les possibles. Le refus de la représentation de l’événement rétrospectif permet à la scène novarinienne d’être dans le mouvement de débuts à perpétuité. L’événement y est l’inconnu à venir, surgissant, rebattant les cartes du possible, faisant advenir l’inattendu.

L’œuvre de Novarina déborde le genre théâtral et, pour respecter cette sortie des frontières génériques, l’autrice s’est efforcée dans son livre d’en respecter le caractère transversal par des analyses puisant à des domaines multiples : littérature, théâtre, philosophie, psychanalyse, théologie.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

—

Sommaire

Parenthèses d’une conversation avec Laure Née, par Valère Novarina

Qui vive ? L'inactualité de Valère Novarina

Chapitre I

Fin de l’idée de fin

Chapitre II

Divagations autour d’un inactuel

Chapitre III

Les ancrages littéraires de Valère Novarina, l’inactuel

L'objet en devenir

Chapitre I

L’objet centrifuge

Chapitre II

Le dépaysement

Chapitre III

Le jeu avec l’objet

Chapitre IV

Contre « La langue-objet »

Le sujet en devenir

Chapitre I

Sortir d’homme

Chapitre II

Déminage des mythologies

Chapitre III

Une forme menaçante : l’image fixe

Chapitre IV

Un sujet désubjectivé

Chapitre V

L’œuvre d’art : un acte hors sujet

Poétique de l'inconnu

Chapitre I

La parole sans fin

Chapitre II

Sous la voix, les voix

Chapitre III

L’amour des paradoxes

Chapitre IV

Danser la vie

Chapitre V

Naître en devenir

Un gai savoir.

—

Laure Née, docteure en littérature et études théâtrales, a écrit de nombreux articles, et participé à des colloques et journées d’étude sur le théâtre contemporain et sur l’œuvre de Novarina (Paris 3, Lyon 3, Nice, ENS Lyon, Cerisy). Elle a dirigé l’ouvrage collectif Valère Novarina (Garnier, 2015) et joué dans L’Atelier volant, au Nouveau Théâtre d’Angers, en 1994.