Les agents de la sphère publique au Sénégal. Pouvoir ou créativité ? (Dakar)

L’idée de cette conférence est née d’une collaboration, déjà fructueuse, entre l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et l’Université d’Aarhus (Danemark) sur la littérature africaine francophone. Voulant dépasser le simple cadre littéraire, les organisateurs de cette conférence voudraient adopter une approche interdisciplinaire mais ancrée dans les sciences humaines et sociales afin d’élargir notre champ de recherche à l’étude de la sphère publique (Öffentlichkeit), celle-ci permettant notamment d’aborder les questions liées aux médias, aux débats entre tradition et contemporanéité, ainsi qu’aux pratiques intellectuelles et créatives, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Le Sénégal constitue un exemple remarquable d’une sphère publique dynamique. Des figures telles que le poète-président Léopold Sédar Senghor, le chercheur Cheikh Anta Diop, le cinéaste et écrivain Sembène Ousmane, le journaliste et romancier Boubacar Boris Diop, le philosophe Souleymane Bachir Diagne et l’économiste et penseur Felwine Sarr illustrent la richesse de cette scène intellectuelle. Les femmes y jouent un rôle de plus en plus important, à l’image de la sculptrice Awa Séni Camara (voir Le 1 Hebdo, 12.05.21), la réalisatrice Mati Diop, la sociologue Fatou Sow ou des écrivaines comme Fatou Diome, Aminata Sow Fall, Awa Thiam et Ken Bugul. Cette vitalité repose sur une diversité de perspectives concernant les relations sociales et les rapports de pouvoir au sein de la société africaine.

En découle un espace public à la fois dense et dynamique où différentes postures, sensibilités et opinions s’opposent, se complètent ou s’annihilent. Les luttes de pouvoir et d’influences qui y font rage font le lit d’une société à la stature complexe, à la fois déchirée par de nombreux clivages tout en étant unie par l’esprit de consensus inhérent à la philosophie du masla qui selon Massamba Gueye, est cette « attitude positive de bienséance qui permet à la personne de pouvoir négocier tous les conflits, toutes les situations pour que, socialement, il y ait une vérité qui éclate » (Diédhiou, 2010). Si le Sénégal peut aujourd’hui se targuer d’être un pays de liberté d’expression, de production intellectuelle et de création artistique féconde, il le doit surtout à un héritage de « conquête de l’espace public » dont Hans-Jürgen Lüsebrink décrit le processus dans le contexte colonial (Lüsebrink, 2003). Cette trajectoire a profité du moyen de l’écrit pour s’ouvrir à l’espace médiatique et, de ce fait, englober différentes sous-sphères (la presse, la littérature, la culture, la politique, etc.), d’où l’interpénétration de celles-ci dans les discours des agents et leurs interventions publiques. Ainsi les formes de présence sur l’espace public sénégalais sont multiples et diverses.

C’est à leur analyse minutieuse qu’appelle cette conférence dont les réflexions tourneront autour de la question suivante : comment appréhender l’importance de la sphère publique, des débats et des formes d’interventions créatives (Öffentlichkeit dans la pensée allemande avec Habermas et Gadamer, mais aussi dans la tradition française – créative et militante) au Sénégal, de même que dans d’autres pays africains multilingues, caractérisés par des dynamiques entre les ethnies, mais aussi entre la vie urbaine et les structures locales comme le village.

Dans le contexte des nouveaux développements géopolitiques, cette question concernant l’espace public, les débats, les médias et les acteurs ne devrait pas être envisagée uniquement sous l’angle des facteurs socio-économiques. En suivant l’historien Ivan Jablonka – qui cite à son tour Edgar Morin en exemple – nous trouvons essentiel la reconsidération du chercheur comme un agent social qui contribue au savoir inestimable dans les domaines de l’éthique, des valeurs liées aux relations sociales, à l’art, à l’identité, aux croyances, à la durabilité et… enfin à la créativité.

Thèmes et orientations

1. Approches planétaires et cultures intellectuelles – entre tradition et agendas contemporains

a. Nous proposons d’explorer à la fois les aspects structurels et géopolitiques de la mondialisation ; économie, média/média sociaux et formes culturelles

b. Nous envisagerons de déterminer le rôle des institutions formelles et le rôle de l’intellectuel (et des genres),

c. Nous analyserons le caractère de la vie locale, de la tradition et des pratiques (entre sphères publiques et privées) ; y compris le/la griot.te comme une figure d’intellectuel.le avec une fonction sociale et une pratique liée à la médiation spirituelle.

2. Vie culturelle et formes créatives

a. Nous avons l’intention de considérer la vie culturelle, les artistes et intellectuel.le.s

b. Nous examinerons les pratiques créatives, pratiques d’intervention dans l’espace publique, l’activisme/mouvements collectifs etc.

3. Relations au Nord

a. Nous proposons différentes approches de la société, la recherche et l’éducation (dimensions artistiques et littéraires)

b. Enjeux et impacts d’Échanges et de dialogues interculturels (bilinguism et ‘traduction culturelle’)

c. Formes de transferts culturels

d. L’image du Nord dans l’espace publique africain

e. L’insertion des artistes et intellectuels africains dans l’espace publique des pays du Nord

f. Les imbrications entre sphères publiques du Nord et de l’Afrique

—

Bibliographie

—

Langues: Anglais et Français

—

Calendrier :

Vous enverrez aux organisateurs un résumé d’un maximum de 250 mots ainsi qu’une micro-biographie (maximum de 100 mots) en anglais ou français jusqu’au 20 février 2026.

Adresses mail des organisateurs : Serigne Seye: serigne2.seye@ucad.edu.sn;

Steen Bille Jørgensen; romsbj@cc.au.dk

- Vous recevrez notre réponse concernant l’acceptation de votre proposition de communication au plus tard le 25 février 2026

—

Comité scientifique

Ibrahima Wane, UCAD

Babacar Mbaye Diop, UCAD

Ibrahima Diagne, UCAD

El Hadji Malick Sy Camara, UCAD

Rose Sène, UCAD

Malick Diagne, UCAD

Cheik Sakho, UCAD

Mamadou Ba, UCAD

Mamadou Babou Ngom, UCAD

Serigne Seye, UCAD

Alioune Diaw, UCAD

Steen Bille Jørgensen, Aarhus University

Mads Anders Baggesgaard, Aarhus University

Simon Hartling, Copenhagen University

Hans-Jürgen Lüsebrink, Universität des Saarlandes

—

This conference emerges from a collaboration between UCAD (Dakar) and Aarhus University (Denmark), with a particular emphasis on Francophone African literature. Taking into account our point of departure in the Humanities, we want to broaden the scope and open to research on the public sphere (Öffentlichkeit) opening to questions regarding media and public sphere and between tradition and contemporary debates but also intellectual/creative (individual or collective) practices. From writers like poet-president L. S. Senghor, researcher Cheikh Anta Diop, film maker and author Sembène Ousmane to journalist and writer Boubacar Boris Diop, philosopher Souleymane Bachir Diagne and Felwine Sarr, Senegal presents an excellent example of a dynamic public sphere – where women like the sculpturer Awa Séni Camara, film director Mati Diop, sociologist Fatou Sow or writers Aminata Sow Fall, Mariama Bâ, Fatou Diome, Awa Thiam and Ken Bugul, play an increasingly important role – that depends on various perspectives on social relations and relations of power in African society.

One of the results is a public space that is dense and dynamic where different positions, sensibilities and opinions are opposed, complete or eradicate each other. The battles for power and influence implying rage are the nest for a society of a complex stature which is at the same time torn by numerous conflicts and united by a spirit of consensus that is inherent in the philosophy of masla, which is, according to Massamba Gueye a “positive attitude of willingness that allows a person to negotiate in all conflicts, all situations to ensure that socially a truth unfolds (Diédhiou, 2010). If Senegal can claim to be a country of liberty of expression, of intellectual production and artistic creation, it owes this potential to a “conquest of public space” in the colonial context (Lüsebrink, 2003). This trajectory has profited from the means of writing to open to media spaces and, by this means, englobed different sub-spheres (presse, literature, culture, politics etc.), and hereby the interpenetration of these in agents’ discourses and public interventions. Thus the forms of presence in senegalese public space are multiple and diverse. This conference opens to detailed analyses and its reflections will highlight the following question:

In brief the question posed is how can we apprehend the importance of public sphere, debates and forms of creative interventions (Öffentlichkeit in German thinking with Habermas and Gadamer but also the French – creative/activist – tradition) in Senegal but also in other multilingual African countries characterized by their dynamics between ethnicities but also between urban life and the more local structure of the village… from the griot to the female blog-writer (see Hans-Jürgen Lüsebrink (2023)?

In the perspective of new developments in geopolitics, this question regarding public space, debates, media and agents should not only be considered according to strictly socio-economic factors. Along the lines of a historian like Ivan Jablonka (who cites Edgar Morin as an example; 2024) we believe that it is essential to (re-)consider the researcher and academic as a social agent contributing to valuable knowledge in the areas of ethics/values related to social relations, arts, identity, beliefs and sustainability and … last but not least creativity.

Themes and Orientations

1. Planetary understandings and ‘intellectual culture(s)’ – Between tradition and contemporary agendas.

a. We need to examine both structural aspects of globalisation/geopolitics; economy and media/social media and cultural forms.

b. To examine / determine the role of formal institutional structures and the role of the intellectual (and gender).

c. The character of local life, tradition and practices (between public and private spheres); the griot(e) as a figure of the intellectual between social function and spiritual mediation.

2. Cultural life and creative forms

a. Consider importance of cultural life, artists and intellectuals.

b. Forms of creative practice: publishing, practices of intervention in urban space, activism / collective movements etc.

3. Relations to the North

a. Society, research and education (Artistic-literary dimensions)

b. Intercultural exchange and dialogue (bilingualism and ‘cultural translation’).

c. Forms of Cultural Transfer

d. Images of the North in African public space

e. The role of African intellectuels in the public space of Northern Countries

f. Intersections between African and Northern countries

—

Bibliography

—

Languages: English and French

—

Submission Guidelines: Please submit a 250-word abstract and a short biographical note (max. 100 words) in English or French to the organizors until february 20, 2026

Organizers’ emails: Serigne Seye: serigne2.seye@ucad.edu.sn; Steen Bille Jørgensen; romsbj@cc.au.dk;

We will get back to you regarding the acceptance of your proposal no later than 25 2026

—

Scientific committee

Ibrahima Wane, UCAD

Babacar Mbaye Diop, UCAD

Ibrahima Diagne, UCAD

El Hadji Malick Sy Camara, UCAD

Rose Sène, UCAD

Malick Diagne, UCAD

Cheik Sakho, UCAD

Mamadou Ba, UCAD

Mamadou Babou Ngom, UCAD

Serigne Seye, UCAD

Alioune Diaw, UCAD

Steen Bille Jørgensen, Aarhus University

Mads Anders Baggesgaard, Aarhus University

Simon Hartling, Copenhagen University

Hans-Jürgen Lüsebrink, Universität des Saarlandes.