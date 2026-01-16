Montaigne et ses routes vers les autres et vers l’ailleurs. Winter School "Intrecci 8" - Verità e finzione (Vérone)

Dans le cadre de la Winter School “Intrecci 8” du Doctorat en Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Vérone, consacrée cette année au dialogue fécond entre vérité et fiction dans la littérature et le débat critique, la journée consacrée à la littérature française – organisée par Rosanna Gorris Camos – propose une réflexion sur Montaigne à travers le prisme du voyage, de l’altérité et de l’ailleurs.

Intitulée Montaigne et ses routes vers les autres et vers l’ailleurs, cette Journée d’études veut explorer les multiples dimensions – géographiques, culturelles, anthropologiques et poétiques – du voyage, tel qu’il se déploie notamment dans le Journal de voyage et dans les Essais. Le voyage y apparaît à la fois comme expérience concrète et comme pratique intellectuelle, comme mise à l’épreuve du regard et comme ouverture critique à la diversité du monde.

Les interventions de spécialistes internationaux mettront en lumière l’art de voir, les modes de figuration du paysage et les formes d’interaction entre le sujet voyageur et l’altérité, en soulignant la tension constante entre observation du réel et élaboration discursive. Présidée par Rosanna Gorris Camos, présidente du Gruppo di studio sul Cinquecento francese, la rencontre se déroulera mercredi 28 janvier 2026, et accueillera les contributions de Frank Lestringant (Sorbonne Université), Frédéric Tinguely (Université de Genève), Nina Mueggler (Université de Neuchâtel) et Rosanna Gorris Camos (Université de Vérone).

—

Frank Lestringant est Professeur émérite de littérature française à l’Université Paris-Sorbonne (https://sup.sorbonne-universite.fr/auteur/lestringant). Il est l’auteur de nombreux livres sur Michel de Montaigne, parmi lesquels nous signalons : Le Brésil de Montaigne. Le Nouveau Monde des « Essais » (1580-1592) (Chandeigne, 2005) ; « Je suis moi-même la matière de mon livre ». Lecture du livre III des Essais (Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016) et l’édition de Des Coches: Essais, III, 6 parue chez Classiques Garnier en 2022. Il vient d’écrire un nouveau livre sur le Voyage qui paraîtra prochainement aux Belles Lettres.

Frédéric Tinguely est Professeur ordinaire à l’Université de Genève, où il enseigne la littérature française des XVIe et XVIIe siècles (https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignants/corps-professoral/frederic-tinguely). Parmi ses principales publications nous signalons : Le voyageur aux mille tours. Les ruses de l’écriture du monde à la Renaissance (Honoré Champion, 2014) ; Le fakir et le Taj Mahal : l’Inde au prisme des voyageurs français du XVIIe siècle (La Baconnière, 2011) ; L’Ecriture du Levant à la Renaissance : enquête sur les voyageurs français dans l’Empire de Soliman le Magnifique (Droz, 2000) ; Un libertin dans l’Inde moghole : les voyages de François Bernier (1656-1669) (Chandeigne, 2008) ; la traduction des Sonnets de l’Arioste récemment parue aux éditions Verdier (https://www.fabula.org/actualites/126848/l-arioste-sonnets-trad-f-tinguely.html), ainsi que l’anthologie bilingue des poétesses du Cinquecento à paraître toujours chez Verdier en 2026.

Nina Mueggler est Professeure assistante en littérature française des XVIe et XVIIe siècles à l’Université de Neuchâtel (https://www.unine.ch/biographie/nina-mueggler). Membre de la Société Internationale des Amies et Amis de Montaigne (SIAAM), elle a publié l’édition critique du Journal de voyage en Italie par la Suisse et l’Allemagne de Montaigne, parue en 2023 (https://www.mollat.com/livres/2946787/michel-de-montaigne-journal-de-voyage-en-italie-par-la-suisse-et-l-allemagne?affId=240625). Son livre « Bon pays de France ». Enjeu national et joutes poétiques sous le règne de François Ier (Droz, 2023) a obtenu le Prix de la relève du Collegium romanicum de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et le Prix « Jean Jaurès » de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.

Rosanna Gorris Camos est Professeur ordinaire de littérature française à l’Université de Vérone (https://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=937). Elle dirige de nombreux projets de recherche consacrés à la littérature du XVIe siècle, est Présidente du Gruppo di studio sul Cinquecento francese (https://www.cinquecentofrancese.it/) et membre de la “Montaigne Studies” Association. Elle a consacré plusieurs études sur Montaigne, parmi lesquelles Le gui, l’hellébore et le dictame crétois : la philosophie des plantes chez Montaigne (« Montaigne Studies », 34/1-2, 2022, pp. 125-140), « J’essaye de soustraire ce coing à la tempeste publique, comme je fay un autre coing en mon ame » (II, 15, 617) : Montaigne e le guerre di religione, frammenti di una riflessione (in Montaigne, penser en temps de guerres de religions, Garnier, 2021, pp. 323-359) et « Je ne voyage sans livres ny en paix ny en guerre. C’est la meilleure munition que j’aye trouvé à cet humain voyage » (III, 3, 827-828) : Montaigne et la paix dans le regard (in L’esthétique de la paix, « Revue Italienne d’Etudes Françaises », 2026, 15, pp. 1-25), ainsi que le volume Penser les plantes à la Renaissance : Montaigne, Joubert et Peletier du Mans (sous presse).