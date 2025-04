L'Arioste, Sonnets (trad. F. Tinguely)

Édition bilingue.

Traduction de l’italien, présentation et commentaires par Frédéric Tinguely

On lira ici pour la première fois en français les sonnets de l’Arioste (1474-1533), le génial auteur du Roland furieux. Italo Calvino loua l’énergie de ces poèmes – l’esprit de l’Arioste, écrit-il, c’est « l’élan en avant ». Ces sonnets sont pleins d’allant et c’est sans doute pourquoi les poètes comme Du Bellay et Ronsard y puisèrent leur inspiration. L’Arioste est partout libre : pétrarquiste, il n’est pas alourdi par le repentir chrétien. Il est sensuel, délicat, ironique, cultivé, raffiné et direct. Il mélange les tons de la louange et du dépit, de l’invective et du thrène. Il sonne vrai.

Les amoureux de l’amour reconnaîtront une voix originale dans ces poèmes du corps et du désir ; les amoureux de l’Italie rêveront à la cour de Ferrare ; les amoureux du sonnet goûteront la technique d’un poète aux ouvrages ciselés parfaitement rendus dans la traduction inventive de Frédéric Tinguely. Quant aux amoureux des lettres, ils ne seront pas mécontents de rencontrer une œuvre portée par tant de délicatesse et tant de goût. Entrer dans les sonnets de l’Arioste, c’est faire l’expérience d’une densité qui invite à tirer le meilleur de soi.

Personne ne restera insensible aux couleurs de ces vers, à leurs lumières, aux ombres qui les traversent et qui sont aussi nos ombres.

Lire un extrait : le sonnet 13…