Appel à communication pour la Conférence internationale

« RoSal : 80 ans d’études roumaines à l’Université de Salamanque » , 7-9 mai 2026 (deuxième circulaire)

Du 7 au 9 mai 2026, le Lectorat de Roumain et le Département de Philologie Romane de l’Université de Salamanque, en collaboration avec l’Institut de la Langue Roumaine de Bucarest, organisent la conférence « RoSal : 80 ans d’études roumaines à l’Université de Salamanque ».

L’événement commémore l’introduction des cours de roumain à l’établissement salmantin en 1946. S’adressant à la communauté universitaire de Roumanie, d’Espagne et d’autres pays, la conférence est ouverte à toute thématique relevant de la langue, la littérature et la civilisation roumaines.

Le déroulement sera hybride : à Salamanque (les 7 et 8 mai) et en ligne (le 9 mai). La manifestation est placée sous le signe du 500e anniversaire de l’École de Salamanque (1526-2026).

Collaborateurs institutionnels :

− Universidad de Salamanca (Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación; Facultad de Filología; Departamento de Lengua Española; Grupo de transferencia del conocimiento GLOTóPOLIS: Educación e Interculturalidad Lingüística)

− Institutul Cultural Român din Madrid

− Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Comité d’organisation :

− Fernando SÁNCHEZ MIRET (Universidad de Salamanca)

− Iulia NICA (Institutul Limbii Române / Universidad de Salamanca / Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

− Luminița MARCU (Universidad de Salamanca)

Comité scientifique :

− Ana-Maria BARBU (Universitatea din București / Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București)

− Luminița CĂRĂUȘU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

− Adrian CHIRCU (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

− Adina DRAGOMIRESCU (Universitatea din București / Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București)

− Alexandru GAFTON (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

− José Enrique GARGALLO GIL (Universitat de Barcelona)

− Jukka HAVU (Tampere University)

− Emil IONESCU (Universitatea din București)

− Adam LEDGEWAY (Università degli Studi di Bergamo)

− Martin MAIDEN (Trinity College, University of Oxford)

− Aurelia MERLAN (Ludwig-Maximilians-Universität München)

− Michael METZELTIN (Universität Wien)

− Ana-Maria MINUȚ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

− Florin-Teodor OLARIU (Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași)

− Elena PLATON (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

− Víctor SÁNCHEZ CORRALES (Universidad de Costa Rica / Academia Costarricense de la Lengua)

− Iolanda STERPU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

− Angela TARANTINO (Sapienza Università di Roma)

—

Conférences plénières :

− Daiana Theodora CUIBUS (Institutul Limbii Române / Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca)

− Martin MAIDEN (Trinity College, University of Oxford)

− Rodica ZAFIU (Universitatea din București)

− Fernando SÁNCHEZ MIRET (Universidad de Salamanca)

—

Tables rondes avec :

− des enseignants et des étudiants des cours de roumain à l’Université de Salamanque ;

− des traducteurs de roumain <-> espagnol.

—

Domaines de la présentation : (1) linguistique ; (2) le roumain langue étrangère ; (3) littérature, culture et civilisation roumaines.

Langues de la conférence : roumain, espagnol, anglais, français.

Durée de la présentation : 20 minutes (plus 10 minutes de questions-réponses).

Les Actes du colloque, comprenant une sélection d’articles, seront publiés par les Ediciones Universidad de Salamanca.

Frais d’inscription : 50 € (en ligne) / 75 € (sur place). Étudiants : 40 €.

Ces frais couvrent la publication des articles sélectionnés dans les Actes du colloque, ainsi que les pauses-café pour les participants présents à Salamanque. L’hébergement, les repas et le transport sont à la charge des participants.

—

Calendrier :

– Soumission des résumés (500 mots maximum, bibliographie comprise) : avant le 1er février 2026, à l’adresse rosal@usal.es, en utilisant le formulaire d’inscription ci-joint ;

– Notification d’acceptation : avant le 5 février 2026 ;

– Règlement des frais d’inscription : avant le 1er mars 2026 ; les modalités de paiement seront communiquées ultérieurement aux participants inscrits ;

– Dates du colloque : du 7 au 9 mai 2026.

– Soumission des articles pour les Actes : jusqu’au 31 juillet 2026.

—

Contact : rosal@usal.es.