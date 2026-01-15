Revue Roland Barthes, n° 8 : "Les Usages contemporains de Roland Barthes" (dir. Alexandru Matei)
Ce numéro de la revue Roland Barthes réunit la plupart des interventions qui ont animé le colloque « Roland Barthes à l’écoute du contemporain / Usages contemporains de Barthes », qui a eu lieu à la Faculté des Lettres de l’Université de Tours en septembre 2021, au sein de l’unité de recherche interdisciplinaire « Interactions culturelles et discursives ». Il est dirigé par Alexandru Matei.
Sommaire
Avant propos, Barthes et le contemporain
Claude Coste, Albert Camus : le contemporain manqué ?
Andy Stafford, Barthes-Voltaire-Je suis Charlie, ou : comment être un écrivain malheureux
Alexandru Matei, Le rythme/ῥυθμός. Roland Barthes en penseur écologique
Adrien Chassain, Occasions et logiques de l’autopériodisation chez Roland Barthes
Timea Gyimesi, Du vocalisme barthésien : réflexions sur le « devenir-musique » chez Roland Barthes à la lumière de la géophilosophie de Deleuze et Guattari
Davide Messina, Un pin qui rêve d’un palmier : Barthes entre Nietzsche et Sarduy
Judith Cohen, Le théâtre comme révélateur des contemporanéités de Roland Barthes
Maja Vukušić Zorica, « La photo est belle, le garçon aussi […] cela sera et cela a été »
Serge Zenkine, Le projet de philologie active