Revue Roland Barthes, n° 8 : "Les Usages contemporains de Roland Barthes" (dir. Alexandru Matei)

Ce numéro de la revue Roland Barthes réunit la plupart des interventions qui ont animé le colloque « Roland Barthes à l’écoute du contemporain / Usages contemporains de Barthes », qui a eu lieu à la Faculté des Lettres de l’Université de Tours en septembre 2021, au sein de l’unité de recherche interdisciplinaire « Interactions culturelles et discursives ». Il est dirigé par Alexandru Matei.

Sommaire

Avant propos, Barthes et le contemporain

Claude Coste, Albert Camus : le contemporain manqué ?

Andy Stafford, Barthes-Voltaire-Je suis Charlie, ou : comment être un écrivain malheureux

Alexandru Matei, Le rythme/ῥυθμός. Roland Barthes en penseur écologique

Adrien Chassain, Occasions et logiques de l’autopériodisation chez Roland Barthes

Timea Gyimesi, Du vocalisme barthésien : réflexions sur le « devenir-musique » chez Roland Barthes à la lumière de la géophilosophie de Deleuze et Guattari

Davide Messina, Un pin qui rêve d’un palmier : Barthes entre Nietzsche et Sarduy

Judith Cohen, Le théâtre comme révélateur des contemporanéités de Roland Barthes

Maja Vukušić Zorica, « La photo est belle, le garçon aussi […] cela sera et cela a été »

Serge Zenkine, Le projet de philologie active