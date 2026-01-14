Que faire de l’autothéorie ? (Université de Stockholm, en ligne)

Colloque international en ligne, Université de Stockholm

Que faire de l’autothéorie ?

Colloque international, Université de Stockholm, 13 février 2026. En ligne (Zoom), 9h00-16h15 CET

Organisation : Diana Mistreanu (Université de Passau) et Christophe Premat (Université de Stockholm)

Lien Zoom et inscriptions : franorfon@su.se

—

Comment l’expérience personnelle peut-elle s'ériger en théorie ? Et que se produit-il lorsque la littérature, la théorie et l’autoréflexion s’entrelacent ? Le 13 février 2026, l’Université de Passau, l’Université de Stockholm et la Revue nordique d’études francophones organisent un colloque international consacré à l’autothéorie. Cet événement réunira des chercheurs d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord afin d’examiner l’autothéorie en tant que pratique esthétique, critique et politique.

La journée s'ouvrira par une conférence plénière de Marta Sábado Novau (Université catholique de Louvain) et se clôturera par une discussion collective sur les potentialités et les limites de l’autothéorie au sein de la recherche académique et de la pratique littéraire.

L’événement se déroulera en ligne via Zoom. Il s’adresse à la communauté scientifique, aux doctorantes et doctorants, ainsi qu’aux corps étudiant en littérature, en sciences humaines et en disciplines connexes.

—

Programme

9h00-9h15 | Ouverture du colloque

Christophe Premat et Diana Mistreanu

___

9h15-10h15 | Conférence plénière

Marta Sábado Novau, Université catholique de Louvain

« L'anecdote dans les textes autothéoriques : quelques pistes de recherche »

Discussion

Modération : Christophe Premat

___

10h15-10h30 | Pause

___

10h30-11h20 | Bloc 1 et Bloc 2 (sessions parallèles)

Bloc 1

Clara Zgola, Université libre de Bruxelles

« Autothéorie : entre nouveau paradigme d’écriture de soi et pratique d’intervention »

Sasha Bourdon, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

« Esthétisation de l’autothéorie : légitimer la mise en images de soi à l’ère des apparences numériques »

Modération : Delphine Delga

Bloc 2

Afaf El Moatacime, Université Moulay-Ismaïl de Meknès

« Roland Barthes juge de lui-même (étude des œuvres barthésiennes dans une perspective autothéorique) »

Youssef Maftah El Kheir, Université Mohammed V de Rabat

« Autothéorie scénique : le “je” en acte dans le théâtre francophone contemporain »

Modération : Velimir Mladenović

___

11h20-11h30 | Pause

___

11h30-12h20 Bloc 3

Mirna Sindičić Sabljo, Université de Zadar

« De l’expérience intime au discours critique : fonctions de l’autothéorie dans Proust, roman familial »

Velimir Mladenović, Université de l’Ouest de Timișoara

« De l’autobiographie à l’autothéorie : Emmanuel Carrère face à la filiation et à la fin du monde dans Kolkhoze »

Modération : Sasha Bourdon

___

12h20-13h30 | Pause

___

13h30-14h20 | Bloc 4

Claire Lahuerta, Université de Lorraine

« Autothérapie et autothéorie : récits d’inceste, entre témoignage et émancipation »

Delphine Delga, Université Paris Nanterre

« L’autothéorie comme outil d’émancipation. Neige Sinno, Triste tigre et Louise Chennevière, Pour Britney »

Modération : Mirna Sindičić Sabljo

___

14h20-14h30 | Pause

___

14h30-15h45 | Bloc 5 et Bloc 6 (sessions parallèles)

Bloc 5

Mathilde Savard-Corbeil, Université du Nouveau-Brunswick

« L’autothéorie comme disposition : transformer la transmission et l’expérience du savoir »

Hannah Volland, Université de Toronto

« Un mouvement #MeToo autothéorique ? »

Francesca Caiazzo, Université de Shebrooke / Université d’Ottawa

« (Re)construction littéraire et autothéorique de la victime de violences sexuelles : le cas du Consentement de Vanessa Springora (2020), de La Familia grande de Camille Kouchner (2021) et de Triste tigre (2023) de Neige Sinno »

Modération : Claire Lahuerta

Bloc 6

Liza Hammar, Université du Québec à Montréal

« L’auto(socio)théorie appliquée à la recherche-création-action »

Eftihia Mihelakis, Université de Brandon

« L’autothéorie comme désir de refuge chez Roland Barthes et Jane Gallop »

Maude Marcotte, Université de Toronto

« L’autothéorie ou reforger sa parole. Poétique de dépassement dans le Journal de Marie Uguay »

Modération : Clara Zgola

___

15h45-16h00 | Pause

___

16h00-16h15 Conclusions et discussion collective.