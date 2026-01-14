Présentation du Dictionnaire des images du poétique (2025) par ses éditeurs scientifiques

Présentation du Dictionnaire des images du poétique, Garnier, 2025, par ses éditeurs - Jean-Philippe Guez, Florence Klein, Jocelyne Peigney et Évelyne Prioux.

Lieu et date : Bâtiment Max Weber, Salle séminaire 2 (40 places), le 6 février 2026, de 14H à 16H.

C’est dans les textes littéraires eux-mêmes que les auteurs de l’Antiquité gréco-latine réfléchissent sur l’activité poétique, en un discours critique qui passe essentiellement par des images, métaphores ou comparaisons. Le Dictionnaire des images du poétique qui rassemble les contributions de 150 auteurs de 16 nationalités en offre la première présentation globale.

https://classiques-garnier.com/dictionnaire-des-images-du-poetique-dans-l-antiquite.html