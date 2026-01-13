Agenda
Conférence d'Aurélia Gaillard, présentation de L’Invention de la couleur par les Lumières (Sorbonne)

Publié le par Marc Escola (Source : Christophe Martin)

Conférence d'Aurélia Gaillard (Université Bordeaux Montaigne, IUF)

Présentation de L’Invention de la couleur par les Lumières. De Newton à Goethe (Les Belles Lettres, 2024).

dans le cadre du séminaire du pôle "Europe des Lumières", au sein de l'Initiative Europe (Sorbonne Université)

Vendredi 16 janvier 2026, 17h30-19h

Bibliothèque Ascoli, Sorbonne, escalier C, 2e étage.

Lire un extrait de l'ouvrage…

On peut lire sur Acta fabula un compte rendu de l'ouvrage…