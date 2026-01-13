Conférence d'Aurélia Gaillard, présentation de L’Invention de la couleur par les Lumières (Sorbonne)

Conférence d'Aurélia Gaillard (Université Bordeaux Montaigne, IUF)

Présentation de L’Invention de la couleur par les Lumières. De Newton à Goethe (Les Belles Lettres, 2024).

dans le cadre du séminaire du pôle "Europe des Lumières", au sein de l'Initiative Europe (Sorbonne Université)

Vendredi 16 janvier 2026, 17h30-19h

Bibliothèque Ascoli, Sorbonne, escalier C, 2e étage.

—

Lire un extrait de l'ouvrage…

On peut lire sur Acta fabula un compte rendu de l'ouvrage…