« Baudelaire, Walter Benjamin et le XIXe siècle », conf. de Jean-Michel Gouvard (séminaire du groupe Baudelaire, ITEM)

Vendredi 13 mars, de 16h à 18h, à l'ENS, salle Ferdinand Berthier (45 rue d'Ulm, 75005),

le séminaire du Groupe Baudelaire accueillera une intervention de Jean-Michel Gouvard (Université Bordeaux-Montaigne) :

« Baudelaire, Walter Benjamin et le XIXe siècle ».

Entrée libre sans inscription.

Cette conférence, s’inspirant des travaux de Walter Benjamin, se propose de revisiter les poèmes en prose de Charles Baudelaire à la lumière des représentations socio-culturelles du temps, afin de mieux comprendre leur portée critique, telle qu’elle pouvait résonner auprès des contemporains. Prolongeant les études recueillies dans L’Apocalypse Baudelaire (Paris, Classiques Garnier, 2023), elle propose une lecture d’« Une mort héroïque » qui, au-delà de l’allégorie esthétique et politique assez transparente qu’elle véhicule, montre comment les transformations artistiques, urbaines et culturelles du temps se reflètent dans le texte, afin de mieux souligner et dénoncer la violence symbolique et les impostures idéologiques du monde « moderne », du moins telles que le poète les percevait.

Jean-Michel Gouvard est Professeur de Langue et de Littérature françaises à l’Université de Bordeaux-Montaigne (France) et membre de Plurielles (UR 24142). Ses travaux portent sur les interactions entre la création littéraire et les représentations culturelles, sociologiques et politiques, du Second Empire à nos jours. Il a travaillé plus particulièrement sur les œuvres de Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Jules Verne, Walter Benjamin, Paul Eluard, Samuel Beckett, Alain Farah. Choix de publications : La Versification française, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2015 ; Le Nautilus en bouteille. Une lecture de Jules Verne à la lumière de Walter Benjamin, Rennes, Editions Poncerq, 2019 ; L’Oulipo et la seconde guerre mondiale, collectif dirigé par Jean-Michel Gouvard et Dominic Glynn, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2023 ; L’Apocalypse Baudelaire, Paris, Classiques Garnier, 2023. Site professionnel : https://jmgouvard.wixsite.com/gouvard