Séminaire de recherche "Techniques de la sensibilité / Techniques of the senses / Techniken der Sinne" (Fribourg)

Publié le par Mihai Duma (Source : Stéphanie Niklaus-Jorge)

Techniques of the Senses / Techniken der Sinne / Techniques de la sensibilité

Mardi 15h15 - 17h00 / Fribourg, Campus MIS - Salle 2118

17.02.2026, Jean Tain (Fribourg), Paysages technicisés

24.02.2026, Martin Rueff (Genève), Rousseau et l’art du roman comme technique de la sensibilité 

03.03.2026, Christoph Haffter (Basel), Musik als Raumkunst

10.03.2026, Daniel Feige (Stuttgart), Film und Negativität. Der Horrorfilm als Gattung der Kunst

17.03.2026, David Espinet (Strasbourg), L’image avant l’image. Schématisation pratique et Urbildlichkeit chez Kant

24.03.2026, Béatrice Joyeux-Prunel (Genève), Faire du Dalí sans en avoir vu. Médiations techniques et circulation mondiale d’un style 

21.04.2026, Jérôme Game (Paris/New York), De l’int/ermédial. Poétique du sensible et techniques de la perception

28.04.2026, Michael Hagner (Zürich), Anti-Psychiatry and Photo Culture after 1968

05.05.2026, Céline Flécheux (Paris 8), Techniques de représentation de l’horizon

12.05.2026, Mateo Belgrano (Buenos Aires/Berlin), Iconic habit. The power of images in social media

19.05.2026, Yixuan Liu (Fribourg), The First Fleeting Encounter with the Image