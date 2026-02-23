Séminaire de recherche "Techniques de la sensibilité / Techniques of the senses / Techniken der Sinne" (Fribourg)
Techniques of the Senses / Techniken der Sinne / Techniques de la sensibilité
Mardi 15h15 - 17h00 / Fribourg, Campus MIS - Salle 2118
17.02.2026, Jean Tain (Fribourg), Paysages technicisés
24.02.2026, Martin Rueff (Genève), Rousseau et l’art du roman comme technique de la sensibilité
03.03.2026, Christoph Haffter (Basel), Musik als Raumkunst
10.03.2026, Daniel Feige (Stuttgart), Film und Negativität. Der Horrorfilm als Gattung der Kunst
17.03.2026, David Espinet (Strasbourg), L’image avant l’image. Schématisation pratique et Urbildlichkeit chez Kant
24.03.2026, Béatrice Joyeux-Prunel (Genève), Faire du Dalí sans en avoir vu. Médiations techniques et circulation mondiale d’un style
21.04.2026, Jérôme Game (Paris/New York), De l’int/ermédial. Poétique du sensible et techniques de la perception
28.04.2026, Michael Hagner (Zürich), Anti-Psychiatry and Photo Culture after 1968
05.05.2026, Céline Flécheux (Paris 8), Techniques de représentation de l’horizon
12.05.2026, Mateo Belgrano (Buenos Aires/Berlin), Iconic habit. The power of images in social media
19.05.2026, Yixuan Liu (Fribourg), The First Fleeting Encounter with the Image