Marcel Pagnol retrouvé (Montpellier)
9h30-11h30
Cinéma Diagonal
5 rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER
Arrêt de Tram « Comédie »
—
Projection de Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet (France, 2025, 90 mn) avec les voix de
Laurent Lafitte et Géraldine Pailhas.
En présence de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel et conseiller
historique du film.
—
14h30-17h30
Auditorium de l’Atrium, Université
Paul-Valéry Montpellier, route de Mende
Arrêt de tram L5, Université Paul-Valéry
14h30
Guillaume Boulangé
Université de Montpellier Paul-Valéry
« Quoi de neuf Monsieur Pagnol ? », introduction dialoguée
avec Nicolas Pagnol.
15h15
Valécien Bonnot-Gallucci
Université Paris I
« La Prière aux étoiles de Marcel Pagnol : une plongée dans les sources d’un conte sentimental »
16h00
Julien Ferrando
Université Aix-Marseille
« Aller là où la parole ne peut pas aller : l’univers sonore de Marcel
Pagnol »
16h30
Marion Brun
Université de Montpellier Paul-Valéry
« La Prière aux étoiles, du film avorté à l’oeuvre-carrefour : repenser la place d’une πuvre inachevée »
—
20h
Projection de La Prière aux étoiles de Marcel Pagnol
Avec Josette Day & Pierre Blanchar
(France, 1941, 90min, film incomplet).
Présentation par Nicolas Pagnol et Valécien Bonnot-Gallucci
suivie d’une discussion avec Julien Ferrando animée par Marion Brun.