Marcel Pagnol retrouvé (Montpellier)

9h30-11h30

Cinéma Diagonal

5 rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER

Arrêt de Tram « Comédie »

—

Projection de Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet (France, 2025, 90 mn) avec les voix de

Laurent Lafitte et Géraldine Pailhas.

En présence de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel et conseiller

historique du film.

—

14h30-17h30

Auditorium de l’Atrium, Université

Paul-Valéry Montpellier, route de Mende

Arrêt de tram L5, Université Paul-Valéry

14h30

Guillaume Boulangé

Université de Montpellier Paul-Valéry

« Quoi de neuf Monsieur Pagnol ? », introduction dialoguée

avec Nicolas Pagnol.

15h15

Valécien Bonnot-Gallucci

Université Paris I

« La Prière aux étoiles de Marcel Pagnol : une plongée dans les sources d’un conte sentimental »

16h00

Julien Ferrando

Université Aix-Marseille

« Aller là où la parole ne peut pas aller : l’univers sonore de Marcel

Pagnol »

16h30

Marion Brun

Université de Montpellier Paul-Valéry

« La Prière aux étoiles, du film avorté à l’oeuvre-carrefour : repenser la place d’une πuvre inachevée »

—

20h

Cinéma Diagonal

5 rue de Verdun, 34000 MONTPELLIER

Arrêt de Tram « Comédie »

Projection de La Prière aux étoiles de Marcel Pagnol

Avec Josette Day & Pierre Blanchar

(France, 1941, 90min, film incomplet).

Présentation par Nicolas Pagnol et Valécien Bonnot-Gallucci

suivie d’une discussion avec Julien Ferrando animée par Marion Brun.