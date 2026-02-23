Conférence de Julia Galmiche-Essue : « Publier pour exister : capital narratif et repositionnement identitaire dans Sans capote ni kalachnikov de Blaise Ndala » (Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Julia Galmiche-Essue, qui s’intitule « Publier pour exister : capital narratif et repositionnement identitaire dans Sans capote ni kalachnikov de Blaise Ndala », et qui aura lieu le vendredi 20 mars 2026, de 12 h à 13 h (EST). L’événement bimodal se déroulera au A3-103 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke et en ligne sur la plateforme Microsoft Teams.

Les personnes intéressées à y assister à distance doivent s’inscrire préalablement en remplissant le formulaire suivant : https://forms.gle/nCCUQFWRN2nBFA9c7

Vous pouvez également visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/57579