Aurélia Gaillard, L'Invention de la couleur par les Lumières. De Newton à Goethe

Avec 84 illustrations couleurs.

Le XVIIIe siècle est le témoin d’une explosion de la couleur dans tous les domaines : science, art, vie quotidienne, littérature. Bien plus qu’une simple parenthèse colorée vite refermée, le siècle des Lumières marque le passage à un monde où la couleur devient une catégorie de représentation de la réalité, le nouveau filtre à travers lequel on voit, on pense et on habite le monde. La couleur n’est plus d’abord un symbole ou un emblème, elle vaut désormais pour elle-même, pour sa fonction expressive ou esthétique.

Le livre, richement illustré, en fait la démonstration à partir de quelques idées phares : l’élargissement des gammes chromatiques, la désectorisation de la couleur (antérieurement très liée à des techniques et donc à des corps de métiers), la conceptualisation de la couleur (avec sa mathématisation, sa racialisation, un début de sexualisation), enfin, son entrée dans la langue et dans la littérature, indice par excellence de l’appropriation de la couleur par les femmes et les hommes des Lumières. Pour voir, il faut concevoir, classer et nommer. Le propos, ancré dans le XVIIIe siècle, nous parle aussi de nos couleurs, qui justement s’inventent là, et apporte un éclairage sur des questions d’actualité (la couleur de la peau, la colonisation, le genre).

Lire un extrait…

—

Aurelia Gaillard est professeure de littérature française du XVIIIe siècle à l’université Bordeaux Montaigne et membre senior de l’Institut Universitaire de France (IUF). Elle étudie l’époque des Lumières dans des approches transdisciplinaires, croisant littérature, arts et sciences, et dans ses résonances avec la période contemporaine. Elle a dirigé de nombreux numéros de revues, écrit différents ouvrages pédagogiques et dirige actuellement l’édition des oeuvres de Montesquieu en collaboration avec Catherine Volpilhac-Auger.

—

Introduction

De Newton à Goethe : ce qu’inventer la couleur veut dire.

Désir de couleur, couleurs désirables

Des chapeaux hauts « comme des pots à beurre » (1666) au « petit ruban couleur de rose et argent » (1765) et jusqu’à la couleur « impossible » (1788)



Concevoir Savoirs et pratiques de la couleur

1. Au temps du partage des savoirs et des pratiques de la couleur

La tradition aristotélicienne

Alberti et le partage des savoirs sur la couleur

Pline l’Ancien : histoire artistique et matérielle des couleurs

Les couleurs du discours sur la peinture

La fabrique des couleurs : manuels et recueils de miniatures

La symbolique des couleurs : héraldique et emblématique

Telesio et le lexique des couleurs

2. Le renouvellement des savoirs et des pratiques

Discours physique sur la couleur et émerveillement scientifique

Discours, savoirs et pratiques des coloristes : coloris et coloriage

Discours et savoirs médicaux : perception chromatique et couleur de la peau

3. Circulation, diffusion, rencontres des savoirs et pratiques

Castel, Le Blon, Gautier-Dagoty : science du coloris, chromatique et trichromie

Bernardin de Saint-Pierre, chromaticien et coloriste



Voir, nommer, classer

1. L’invention du rose par les Lumières : une nouvelle couleur

Le mot et la chose : identifier le rose

Et en Europe ?

Vivre en rose

Le genre du rose

Trouble dans le genre

2. Les couleurs dans la langue

La teinte : « quelque chose de bleu dans la haie »

Camaïeux et nuances

Inventivité et néologismes : les années « puce »

Bigarrures, mouchetures et rayures

3. La fabrique de mondes colorés. Le monde féerique

Mode et monde des fées

Des contes bleus… et verts

Des contes sur la couleur

4. La fabrique de mondes colorés. Mondes lointains, nouveaux et coloniaux.

Colorisation, exploration et colonisation

La couleur des Mascareignes



L’épreuve des couleurs

1. De la valeur à la couleur

Lovely.

Régime symbolique versus esthétique des couleurs

La persistance du symbolique

L’effet chromatique : jouissance et dégoût

2. Figurations chromatiques

Diagrammes et figures

Tables, catalogues et nuanciers

Palettes

3. Harmonies des couleurs et synesthésies

Des tons et des sons

Le clavecin oculaire

Couleurs, saveurs, odeurs, tact et émotions

Conclusion



Annexe. Petit lexique des mots de couleur du XVIIIe siècle

Lexique des termes de couleur

Termes connexes : lexique autour des couleurs

Références des abréviations

Notes de fin

Bibliographie

Index des noms de personnes

Table des illustrations

Remerciements