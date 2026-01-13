Agnès Lhermitte, Fabienne Marié Liger (dir.), Jean-Noël Pancrazi, variations de l'intime

Actes du colloque annuel l'association ARDUA (Association des Diplômés des universités de (Nelle) Aquitaine) "En présence de l'écrivain" consacré à l'oeuvre de Jean-Noël Pancrazi, tenu en mars 2025.

Membre du jury Renaudot, Jean-Noël Pancrazi poursuit depuis 1979 une œuvre singulière et cohérente, maintes fois récompensée (« Prix du livre inter » pour Madame Arnoul en 1995). Enracinés dans l’Algérie coloniale de l’enfance, ses livres disent à la fois la perte inconsolable, le conflit traumatisant et l’amour indéfectible porté à cette terre et à ses habitants. Ils poursuivent parallèlement une quête mémorielle visant à reconstituer une histoire familiale compliquée et douloureuse. Mais Pancrazi porte également un regard de témoin attentif sur les êtres souffrants, souvent marginalisés : jeunesse des années sida, sans-papiers (Indétectable).

Les textes rassemblés dans ce volume se proposent d’aborder les grandes thématiques de l’œuvre : la perte et la mémoire, les espaces et l’exil. Ils abordent également l’écriture d’une quête de vérité qui allie à une sensorialité précise et musicale une esthétique de l’allusion et du silence.

