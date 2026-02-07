Youssef Ferdjani, Laure Lévêque (dir.), La Méditerranée, frontière ou trait d'union ?

Au fil des siècles, la Méditerranée a bercé de grandes civilisations, favorisant une homogénéité culturelle symbolisée par l’unité du Mare nostrum. À la fois pont et ligne de démarcation, la Méditerranée s’impose comme une évidence lisible dans le paysage qui tout ensemble connecte et sépare les vingt et un états souverains qui la bordent, plongeant loin dans leur hinterland, comme ne cessent de le rappeler les vagues migratoires qui réactivent aujourd’hui tragiquement la fonction de frontière qu’assume cet espace.

La Méditerranée a pourtant longtemps été un creuset commun : importante plaque tournante, elle a été le lieu d’échanges précoces à l’origine de liens et de métissages tandis que l’essaimage à partir des foyers phéniciens, grecs, carthaginois, romains, byzantins, arabes, ottomans… a créé les voies de développements croisés.

L’exemple méditerranéen montre ainsi qu’il n’y a pas de déterminisme de la discontinuité physique et que la géographie de la fracture, accentuée par l’histoire récente (colonisation, décolonisation, immigration…), ne remonte pas très haut. Si les lignes de partage sont nombreuses (linguistiques, culturelles, religieuses, politiques…), qu’elles concernent la place de la femme dans la société ou la lecture du passé colonial, les points de rencontre sont également multiples, particulièrement dans le domaine de la création artistique.

Dès lors, si la Méditerranée est une frontière, crée-t-elle pour autant de la discontinuité ? Est-ce un espace qui sépare ou une zone de transition progressive et complexe ?

—

Table des matières

Avant-propos par Youssef Ferdjani

Christophe Meuret

Quand il n’y avait pas de frontière en Méditerranée

Laure Lévêque

Pour une Europe sans frontières. Corinne de Madame de Staël (1807), un exemple de géopolitique narrative

Anita Staron

Polonais de race, Slave de coeur, Français d’adoption. Teodor de Wyzewa entre la France et la Pologne

Jaouad Serghini

Exil et écriture de l’exil chez Mohamed Leftah : entre profane et sacré

Mustafa Kol

La représentation du Méditerranéen dans l’oeuvre romanesque d’Edmond About

Youssef Ferdjani

Quand les frontières entre France et Maghreb s’effacent. Les Méditerranéennes d’Emmanuel Ruben et Vivre à ta lumière d’Abdellah Taïa

Hanna Hayadi

Le bassin méditerranéen et la fabrique des monstres

Valérie Michel-Fauré

Frontières vagabondes, portes, passages.