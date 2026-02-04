Collectif

Avant le crépuscule. Réinterroger Horkheimer et l’histoire de l’École de Francfort

Sous la direction de Raffaele Carbone et Katia Genel

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 701, 2026.

Cet ouvrage entend contribuer à redécouvrir l’ensemble de l’œuvre de Max Horkheimer en interrogeant à nouveaux frais ses essais fondateurs de théorie critique et ses textes moins connus, témoins de sa vision de la société moderne, de la généalogie qu’il en propose et des menaces qu’il y discerne.

Table des matières

