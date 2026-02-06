Yasué Kato, François Proulx (dir.), Sur les traces de John Ruskin. Voyages, réception et sources proustiennes

Le présent volume part « sur les traces de John Ruskin » pour le suivre dans ses itinéraires en France et en Italie mais aussi dans ses parcours spirituel, intellectuel et esthétique – tout en poussant le voyage jusqu’à la réception de ses œuvres, notamment jusqu’à cette réception créatrice et critique que fut celle de Marcel Proust. Comment le maître anglais a-t-il admiré les paysages, les monuments et les œuvres d’art de l’Europe continentale afin d’élargir, voire de transformer, une vision nourrie par ses parents, grands amateurs d’art et fervents protestants, et d’élaborer sa propre philosophie esthétique ? L’approfondissement de ces questions a nécessité une collaboration interdisciplinaire qui rende compte de l’envergure de l’intérêt porté par Ruskin à des sujets tels que la théologie chrétienne, la philosophie esthétique, la peinture, l’architecture médiévale, la géologie, la minéralogie, la botanique… Nombre d’études font référence à l’œuvre de Proust qui constitue un guide irremplaçable pour la compréhension profonde des leçons de Ruskin. Elles nous permettent en même temps de sonder des sources encore inconnues de la Recherche, œuvre entamée par Proust à la suite des années consacrées à son maître anglais.

Yasué Kato est professeur à l’université de Nagoya (Japon). François Proulx est Associate Professor à l’université de l’Illinois (États-Unis).

Ont contribué à ce volume : Jérôme Bastianelli, Emily Eells, Lawrence Gasquet, Michiko Izumi, Yasué Kato, Motokazu Kimata, Hiromi Matsui, Yuji Murakami, Hajimé Ogino, François Proulx, Keiichi Tsumori, Eri Wada, Pyra Wise, Tomoko B. Woo, Kazuyoshi Yoshikawa.

