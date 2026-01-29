Romain Bionda et Danielle Chaperon (dir.), Retour vers le vivant : valoriser les archives filmiques et sonores des arts du spectacle

Au-delà de l’immédiateté du spectacle vivant, les documents filmiques et sonores qui en rendent compte (captations, trailers, interviews, etc.) ouvrent de nouvelles possibilités de conservation, de diffusion ou de documentation des oeuvres scéniques. Au gré de l’évolution des techniques d’enregistrement, les fonds d’archives ne cessent de s’enrichir, mais dans quel but exactement ? Édifier une mémoire des arts de la scène ? Susciter des investigations scientifiques ? Favoriser la diffusion des savoirs et la médiation culturelle ? Nourrir l’imagination créatrice ?

Cet ouvrage interroge les usages de ces ressources, qui se caractérisent non seulement par la fragilité et la péremption de leurs supports matériels, mais encore par le rapide vieillissement des langages artistiques et corporels dont elles témoignent (avec plus ou moins de « fidélité ») : rien de plus fugace, en effet, qu’une manière de bouger, d’occuper l’espace ou de parler sur une scène. Afin de réfléchir aux obstacles rencontrés et aux pistes de solutions élaborées par de récents projets de valorisation de ce type d’archives dans le domaine des arts du spectacle – qui concernent la recherche académique, l’enseignement universitaire et artistique, la médiation culturelle ou la création scénique –, cet ouvrage assemble les contributions de plus d’une vingtaine de spécialistes actifs et actives dans l’un ou l’autre de ces champs.

L'ouvrage peut être téléchargé gratuitement au format PDF sur le site de l'éditeur.



Sommaire

Introduction

Effets d’archives

Romain Bionda et Danielle Chaperon

Première partie. (Re)considérer la conservation

Conserver la captation de spectacle : stratégies et impasses

Céline Hersant





Céline Hersant Le Chantier Jean-Marie Serreau et l’INA : enjeu scientifique, défi épistémologique

Sylvie Chalaye, Romain Fohr, Isabelle Galez et Elsa Marty





Sylvie Chalaye, Romain Fohr, Isabelle Galez et Elsa Marty La Maison Saint-Gervais et ses archives

Sandrine Kuster, Sarah Neu et François Vallotton

Deuxième partie. (Ré)imaginer la médiation

La valorisation des archives audiovisuelles par le biais de l’histoire orale

Beate Schlichenmaier





Beate Schlichenmaier Le teaser de spectacle dans l’exposition : enjeux muséographiques

Aurélie Mouton-Rezzouk





Aurélie Mouton-Rezzouk Des regards multiples sur les archives du Prix de Lausanne

Giacomo Alliata et Juliette Loesch





Giacomo Alliata et Juliette Loesch Questions de réception en danse : retours d’expériences sur des pratiques de médiation

Marie Quiblier

Troisième partie. (Re)penser la recherche

Créer du sens avec le son : une histoire des relations entre scène et studio dans l’espace romand

François Vallotton et Nelly Valsangiacomo





François Vallotton et Nelly Valsangiacomo Le film comme édition imprimée du ballet : Serge Lifar et le cinéma

Lorena Ehrbar





Lorena Ehrbar Étudier les captations du Roi Lear de Giorgio Strehler et du Peer Gynt de Patrice Chéreau

Tommaso Zaccheo





Tommaso Zaccheo Relier les vidéos et les souvenirs en danse : recherches sur l’oeuvre de Marie-Jane Otth

Julia Wehren





Julia Wehren Researching Dance with Video Annotation : An Artist-Researcher’s Gaze

Marisa Godoy





Marisa Godoy Quelle mémoire pour les performances ? Table ronde

Giacomo Alliata, Lorena Ehrbar, Aurélien Maignant et Julia Wehren

Quatrième partie. (Re)jouer la création

L’archive sonore, porte d’entrée pour une réactivation plastique d’un jeu passé ?

Anne Pellois et Tomas Gonzalez





Anne Pellois et Tomas Gonzalez Les archives dans la formation des comédiennes et comédiens et la création contemporaine

Stéphane Bouquet, Robert Cantarella, Tomas Gonzalez et Anne Pellois

Remerciements

Résumés des contributions

Présentation des auteurs et autrices

Table des matières