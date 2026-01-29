Collectif
Romain Bionda et Danielle Chaperon (dir.), Retour vers le vivant : valoriser les archives filmiques et sonores des arts du spectacle

  • Lausanne, Épistémé, coll. "Arts du spectacle", 2026
  • EAN : 9782889157341
    • DOI : 10.55430/8071RVVRB
  • 328 pages
  • Prix : 35 CHF - 35 €
Au-delà de l’immédiateté du spectacle vivant, les documents filmiques et sonores qui en rendent compte (captations, trailers, interviews, etc.) ouvrent de nouvelles possibilités de conservation, de diffusion ou de documentation des oeuvres scéniques. Au gré de l’évolution des techniques d’enregistrement, les fonds d’archives ne cessent de s’enrichir, mais dans quel but exactement ? Édifier une mémoire des arts de la scène ? Susciter des investigations scientifiques ? Favoriser la diffusion des savoirs et la médiation culturelle ? Nourrir l’imagination créatrice ?

Cet ouvrage interroge les usages de ces ressources, qui se caractérisent non seulement par la fragilité et la péremption de leurs supports matériels, mais encore par le rapide vieillissement des langages artistiques et corporels dont elles témoignent (avec plus ou moins de « fidélité ») : rien de plus fugace, en effet, qu’une manière de bouger, d’occuper l’espace ou de parler sur une scène. Afin de réfléchir aux obstacles rencontrés et aux pistes de solutions élaborées par de récents projets de valorisation de ce type d’archives dans le domaine des arts du spectacle – qui concernent la recherche académique, l’enseignement universitaire et artistique, la médiation culturelle ou la création scénique –, cet ouvrage assemble les contributions de plus d’une vingtaine de spécialistes actifs et actives dans l’un ou l’autre de ces champs.

L'ouvrage peut être téléchargé gratuitement au format PDF sur le site de l'éditeur.


Sommaire

Introduction

  • Effets d’archives
    Romain Bionda et Danielle Chaperon

Première partie. (Re)considérer la conservation

  • Conserver la captation de spectacle : stratégies et impasses
    Céline Hersant

  • Le Chantier Jean-Marie Serreau et l’INA : enjeu scientifique, défi épistémologique
    Sylvie Chalaye, Romain Fohr, Isabelle Galez et Elsa Marty

  • La Maison Saint-Gervais et ses archives
    Sandrine Kuster, Sarah Neu et François Vallotton

Deuxième partie. (Ré)imaginer la médiation

  • La valorisation des archives audiovisuelles par le biais de l’histoire orale
    Beate Schlichenmaier

  • Le teaser de spectacle dans l’exposition : enjeux muséographiques
    Aurélie Mouton-Rezzouk

  • Des regards multiples sur les archives du Prix de Lausanne
    Giacomo Alliata et Juliette Loesch

  • Questions de réception en danse : retours d’expériences sur des pratiques de médiation
    Marie Quiblier

Troisième partie. (Re)penser la recherche

  • Créer du sens avec le son : une histoire des relations entre scène et studio dans l’espace romand
    François Vallotton et Nelly Valsangiacomo

  • Le film comme édition imprimée du ballet : Serge Lifar et le cinéma
    Lorena Ehrbar

  • Étudier les captations du Roi Lear de Giorgio Strehler et du Peer Gynt de Patrice Chéreau
    Tommaso Zaccheo

  • Relier les vidéos et les souvenirs en danse : recherches sur l’oeuvre de Marie-Jane Otth
    Julia Wehren

  • Researching Dance with Video Annotation : An Artist-Researcher’s Gaze
    Marisa Godoy

  • Quelle mémoire pour les performances ? Table ronde
    Giacomo Alliata, Lorena Ehrbar, Aurélien Maignant et Julia Wehren

Quatrième partie. (Re)jouer la création

  • L’archive sonore, porte d’entrée pour une réactivation plastique d’un jeu passé ?
    Anne Pellois et Tomas Gonzalez

  • Les archives dans la formation des comédiennes et comédiens et la création contemporaine
    Stéphane Bouquet, Robert Cantarella, Tomas Gonzalez et Anne Pellois

Remerciements

Résumés des contributions

Présentation des auteurs et autrices

Table des matières