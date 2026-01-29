Romain Bionda et Danielle Chaperon (dir.), Retour vers le vivant : valoriser les archives filmiques et sonores des arts du spectacle
Au-delà de l’immédiateté du spectacle vivant, les documents filmiques et sonores qui en rendent compte (captations, trailers, interviews, etc.) ouvrent de nouvelles possibilités de conservation, de diffusion ou de documentation des oeuvres scéniques. Au gré de l’évolution des techniques d’enregistrement, les fonds d’archives ne cessent de s’enrichir, mais dans quel but exactement ? Édifier une mémoire des arts de la scène ? Susciter des investigations scientifiques ? Favoriser la diffusion des savoirs et la médiation culturelle ? Nourrir l’imagination créatrice ?
Cet ouvrage interroge les usages de ces ressources, qui se caractérisent non seulement par la fragilité et la péremption de leurs supports matériels, mais encore par le rapide vieillissement des langages artistiques et corporels dont elles témoignent (avec plus ou moins de « fidélité ») : rien de plus fugace, en effet, qu’une manière de bouger, d’occuper l’espace ou de parler sur une scène. Afin de réfléchir aux obstacles rencontrés et aux pistes de solutions élaborées par de récents projets de valorisation de ce type d’archives dans le domaine des arts du spectacle – qui concernent la recherche académique, l’enseignement universitaire et artistique, la médiation culturelle ou la création scénique –, cet ouvrage assemble les contributions de plus d’une vingtaine de spécialistes actifs et actives dans l’un ou l’autre de ces champs.
L'ouvrage peut être téléchargé gratuitement au format PDF sur le site de l'éditeur.
Sommaire
Introduction
- Effets d’archives
Romain Bionda et Danielle Chaperon
Première partie. (Re)considérer la conservation
- Conserver la captation de spectacle : stratégies et impasses
Céline Hersant
- Le Chantier Jean-Marie Serreau et l’INA : enjeu scientifique, défi épistémologique
Sylvie Chalaye, Romain Fohr, Isabelle Galez et Elsa Marty
- La Maison Saint-Gervais et ses archives
Sandrine Kuster, Sarah Neu et François Vallotton
Deuxième partie. (Ré)imaginer la médiation
- La valorisation des archives audiovisuelles par le biais de l’histoire orale
Beate Schlichenmaier
- Le teaser de spectacle dans l’exposition : enjeux muséographiques
Aurélie Mouton-Rezzouk
- Des regards multiples sur les archives du Prix de Lausanne
Giacomo Alliata et Juliette Loesch
- Questions de réception en danse : retours d’expériences sur des pratiques de médiation
Marie Quiblier
Troisième partie. (Re)penser la recherche
- Créer du sens avec le son : une histoire des relations entre scène et studio dans l’espace romand
François Vallotton et Nelly Valsangiacomo
- Le film comme édition imprimée du ballet : Serge Lifar et le cinéma
Lorena Ehrbar
- Étudier les captations du Roi Lear de Giorgio Strehler et du Peer Gynt de Patrice Chéreau
Tommaso Zaccheo
- Relier les vidéos et les souvenirs en danse : recherches sur l’oeuvre de Marie-Jane Otth
Julia Wehren
- Researching Dance with Video Annotation : An Artist-Researcher’s Gaze
Marisa Godoy
- Quelle mémoire pour les performances ? Table ronde
Giacomo Alliata, Lorena Ehrbar, Aurélien Maignant et Julia Wehren
Quatrième partie. (Re)jouer la création
- L’archive sonore, porte d’entrée pour une réactivation plastique d’un jeu passé ?
Anne Pellois et Tomas Gonzalez
- Les archives dans la formation des comédiennes et comédiens et la création contemporaine
Stéphane Bouquet, Robert Cantarella, Tomas Gonzalez et Anne Pellois
Remerciements
Résumés des contributions
Présentation des auteurs et autrices
Table des matières