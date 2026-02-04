Kathleen Gyssels et Christa Stevens éds., Chantiers Régine Robin. Interprétations de l’auteure à l’œuvre

Chantiers Régine Robin. Interprétations de l’auteure à l’œuvre, édité par Kathleen Gyssels et Christa Stevens, retrace la carrière riche et variée de l’anthropologue des « non-lieux », Régine Robin (1939-2021). Elle fut une intellectuelle hors norme. Historienne et sociologue, philosophe et romancière, linguiste et traductrice du yiddish, elle est l'anthropologue des non-lieux. Sans cesse, elle explora d'horizons divers, arpentant des territoires novateurs. Riche de ses exils, des « pays de la mort » jusqu’au Québec et New York, Robin creusa des pistes dans ses ruines personnelles, posant les fondations d’une nouvelle écriture de la Shoah, sans jamais céder à L’Immense Fatigue des pierres. Son œuvre protéiforme, chantier à vif resté inachevé, est traversée de problématiques identitaires, à la lisière de la déconstruction et en dialogue avec les arts et pratiques mémorielles. Précurseure aussi de l'ère digitale, son "work in progress" est source d'inspiration pour ses contemporains.