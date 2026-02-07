Laure Lévêque, Valérie Michel-Fauré, Véronique Fumaroli, Cécile Bastidon-Gilles (dir.), Les routes du vin d'hier à aujourd'hui

L’aventure plurimillénaire des routes du vin, au fil des terroirs et des fleuves jusqu’aux quais maritimes plus ou moins surchargés, n’a cessé de nourrir, des mythes aux mercuriales, imaginaires et dures réalités de marchés fluctuant au gré des modes et des crises. La saga des cépages, toujours d’actualité, a rythmé les mutations techniques qui, de la production à la circulation, alimentent aujourd’hui un oenotourisme inventif où les retours d’expérience des domaines et le revival des circuits courts participent d’une valorisation patrimoniale et culturelle affrontée à la durabilité climatique. Nouveaux enjeux qui pèsent désormais sur la géographie des routes du vin.

Avant-propos

Par Monique Clavel-Lévêque

LES PISTES D’UNE HISTOIRE SANS FIN

Forme et substance : introduction à la logistique vitivinicole romaine

Par Francesca Diosono, Asia Malatesta

La Via Domitia. Route des vins / routes des vignes en Languedoc romain

Par Monique Clavel-Lévêque

La continuidad de las producciones vinícolas durante la Antigüedad Tardía en el Conventus Tarraconensis: El caso del Ager Tarraconensis

Par Oriol Olesti Vila

Vin, connectivité et sociabilité entre Méditerranée et Atlantique à l’époque romaine. Recherche et diffusion

Par Almuena Orejas

LES VOIES NORMATIVES, DU SACRÉ AU DROIT

La piste du vin dans la poésie antéislamique

Par Jalel El Gharbi

Vins et religions : aspects juridiques consubstantiels

Par Julien Couard

LES ROUTES CULTURELLES, ENTRE VALORISATION ET MARKETING

La mémoire viticole dans l’espace public. Des luttes à l’oenotourisme

Par Richard Vassakos

Le Château Sainte Roseline, pionnier de l’oenotourisme dans le Var

Par Delphine Dubois

« Iter Vitis, les Chemins de la Vigne ». Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe

Par Viviane Coursières.