Laure Lévêque, Valérie Michel-Fauré, Véronique Fumaroli, Cécile Bastidon-Gilles (dir.), Les routes du vin d'hier à aujourd'hui
L’aventure plurimillénaire des routes du vin, au fil des terroirs et des fleuves jusqu’aux quais maritimes plus ou moins surchargés, n’a cessé de nourrir, des mythes aux mercuriales, imaginaires et dures réalités de marchés fluctuant au gré des modes et des crises. La saga des cépages, toujours d’actualité, a rythmé les mutations techniques qui, de la production à la circulation, alimentent aujourd’hui un oenotourisme inventif où les retours d’expérience des domaines et le revival des circuits courts participent d’une valorisation patrimoniale et culturelle affrontée à la durabilité climatique. Nouveaux enjeux qui pèsent désormais sur la géographie des routes du vin.
Table des matières
Avant-propos
Par Monique Clavel-Lévêque
LES PISTES D’UNE HISTOIRE SANS FIN
Forme et substance : introduction à la logistique vitivinicole romaine
Par Francesca Diosono, Asia Malatesta
La Via Domitia. Route des vins / routes des vignes en Languedoc romain
Par Monique Clavel-Lévêque
La continuidad de las producciones vinícolas durante la Antigüedad Tardía en el Conventus Tarraconensis: El caso del Ager Tarraconensis
Par Oriol Olesti Vila
Vin, connectivité et sociabilité entre Méditerranée et Atlantique à l’époque romaine. Recherche et diffusion
Par Almuena Orejas
LES VOIES NORMATIVES, DU SACRÉ AU DROIT
La piste du vin dans la poésie antéislamique
Par Jalel El Gharbi
Vins et religions : aspects juridiques consubstantiels
Par Julien Couard
LES ROUTES CULTURELLES, ENTRE VALORISATION ET MARKETING
La mémoire viticole dans l’espace public. Des luttes à l’oenotourisme
Par Richard Vassakos
Le Château Sainte Roseline, pionnier de l’oenotourisme dans le Var
Par Delphine Dubois
« Iter Vitis, les Chemins de la Vigne ». Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
Par Viviane Coursières.