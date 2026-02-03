Ewa Kulak, Tomasz Wysłobocki (dir.), Les (r)évolutions dans le théâtre européen (XVIIe-XVIIIe s.)
Au fil des siècles, le théâtre a subi plusieurs transformations : formelles, esthétiques et techniques. Le jeu d’acteur, l’arrangement de la scène et l’aménagement de la salle de spectacle ont aussi évolué. Les dramaturges et les comédiens se sont investis dans la recherche de la meilleure forme d’expression, visant à influer le mieux sur le public. Dans différents pays européens, ces évolutions se manifestèrent de différentes manières et intensités, selon la spécificité culturelle, politique et sociale locale.
Les contributeurs du présent ouvrage essaient de retracer certaines de ces (r)évolutions théâtrales qui ont eu lieu en Europe à travers les siècles. Leurs textes offrent une vue panoramique sur cette thématique, invitant les lecteurs à explorer les aspects parfois un peu moins connus de l’histoire du théâtre.
Table des matières
Introduction
(R)évolutions métathéâtrales
Nicola Sabbattini, témoin d’une (r)évolution scénographique européenne. La Pratique pour fabriquer les scènes et machines de théâtre (1637/1638)
Anthony Saudrais
Révolutionner le théâtre tragique ou le métathéâtre à l’épreuve des genres dramatiques
Renaud Bret-Vitoz
Traduire le théâtre au doigt et à l’œil. La matérialité de l’écriture dans les traductions de Corneille, Molière et Racine en Europe des Lumières
Michał Bajer
Transformations socio-culturelles
Le théâtre de femmes : auctorialité et évolution des genres. Exemples d’Habis de Madeleine-Angélique de Gomez et du Dédain affecté de Mlle Monicault
Monika Kulesza
Diderot, Est-il bon ? Est-il méchant ? ou la tentation nouvelle de parler de soi au théâtre
Odile Richard
La force féminine confrontée à la cruauté d’un dilemme moral. La quête de nouveaux enjeux dans Les Maures d’Espagne de Pixerécourt et dans les Hussites de Duval
Aleksandra Kamińska
Politiques du répertoire
La censure théâtrale dans l’Espagne de la période moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)
María Luisa Lobato
Les aléas du répertoire scénique de Voltaire sous la Révolution. Jouer, bannir ou guillotiner ?
Tomasz Wysłobocki
Perspectives comparatistes
Traduction théâtrale et références à l’actualité socio-politique. La mère coupable de Beaumarchais en polonais et en italien
Justyna Łukaszewicz
L’esthétique du spectacle dans les écrits de Diderot, Murray et Humboldt
Marek Dębowski
Pièce d’un angry young man du XVIIe siècle dans le contexte de l’histoire du théâtre européen. Le Prince constant de Pedro Calderón de la Barca
Beata Baczyńska
Bibliographie