Ewa Kulak, Tomasz Wysłobocki (dir.), Les (r)évolutions dans le théâtre européen (XVIIe-XVIIIe s.)

Au fil des siècles, le théâtre a subi plusieurs transformations : formelles, esthétiques et techniques. Le jeu d’acteur, l’arrangement de la scène et l’aménagement de la salle de spectacle ont aussi évolué. Les dramaturges et les comédiens se sont investis dans la recherche de la meilleure forme d’expression, visant à influer le mieux sur le public. Dans différents pays européens, ces évolutions se manifestèrent de différentes manières et intensités, selon la spécificité culturelle, politique et sociale locale.

Les contributeurs du présent ouvrage essaient de retracer certaines de ces (r)évolutions théâtrales qui ont eu lieu en Europe à travers les siècles. Leurs textes offrent une vue panoramique sur cette thématique, invitant les lecteurs à explorer les aspects parfois un peu moins connus de l’histoire du théâtre.

—

Table des matières

Introduction

(R)évolutions métathéâtrales

Nicola Sabbattini, témoin d’une (r)évolution scénographique européenne. La Pratique pour fabriquer les scènes et machines de théâtre (1637/1638)

Anthony Saudrais

Révolutionner le théâtre tragique ou le métathéâtre à l’épreuve des genres dramatiques

Renaud Bret-Vitoz

Traduire le théâtre au doigt et à l’œil. La matérialité de l’écriture dans les traductions de Corneille, Molière et Racine en Europe des Lumières

Michał Bajer

Transformations socio-culturelles

Le théâtre de femmes : auctorialité et évolution des genres. Exemples d’Habis de Madeleine-Angélique de Gomez et du Dédain affecté de Mlle Monicault

Monika Kulesza

Diderot, Est-il bon ? Est-il méchant ? ou la tentation nouvelle de parler de soi au théâtre

Odile Richard

La force féminine confrontée à la cruauté d’un dilemme moral. La quête de nouveaux enjeux dans Les Maures d’Espagne de Pixerécourt et dans les Hussites de Duval

Aleksandra Kamińska

Politiques du répertoire

La censure théâtrale dans l’Espagne de la période moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)

María Luisa Lobato

Les aléas du répertoire scénique de Voltaire sous la Révolution. Jouer, bannir ou guillotiner ?

Tomasz Wysłobocki

Perspectives comparatistes

Traduction théâtrale et références à l’actualité socio-politique. La mère coupable de Beaumarchais en polonais et en italien

Justyna Łukaszewicz

L’esthétique du spectacle dans les écrits de Diderot, Murray et Humboldt

Marek Dębowski

Pièce d’un angry young man du XVIIe siècle dans le contexte de l’histoire du théâtre européen. Le Prince constant de Pedro Calderón de la Barca

Beata Baczyńska

Bibliographie