Marie Barral-Baron, Philippe Joutard (dir.), Lucien Febvre face à l’Histoire
Publication sur OpenEdition Books : 15 janvier 2026
Face à l’Histoire, telle aurait pu être la devise de Lucien Febvre. Né à Nancy en 1878, mais franc-comtois d’origine et de cœur, Febvre fréquente l’École normale supérieure avant d’être nommé professeur au lycée Victor-Hugo de Besançon. C’est au cœur de cette Franche-Comté tant aimée qu’il rédige sa thèse qui lui permet de devenir professeur aux universités de Dijon et de Strasbourg. En 1929, il fonde avec M. Bloch la revue des Annales avant d’être élu au Collège de France en 1932. Il devient alors, selon la formule de Braudel, un « prince de l’histoire » et construit une œuvre féconde.
À partir de nombreuses archives inédites, ce livre offre un portrait nouveau de Lucien Febvre, plus complexe, plus précis aussi, grâce à une mise en lumière du milieu intellectuel dans lequel il a gravité pendant sa jeunesse et à des analyses renouvelées de ses combats et convictions, de son écriture de l’histoire et de la réception de ses œuvres à l’étranger. Cet ouvrage offre l’occasion unique de le suivre, depuis le temps joyeux du Père Ubu, en passant par ses premiers engagements politiques, avant qu’il ne soit confronté à la violence de la guerre, expérience fondatrice qui irrigue ensuite toute son œuvre et qui lui fait comprendre l’utilité de l’histoire, discipline indispensable à la vie car « seule capable […] dans un monde en état d’instabilité définitive, de vivre avec d’autres réflexes que ceux de la peur ».
—
Marie Barral-Baron
Première partie. Combats et convictions
Jean-François Chanet
Les combats de Lucien Febvre pour l’enseignement de l’histoire
Kristian Raum
Lucien Febvre – historien et professeur
Le « potentiel didactique » de l’écriture de l’histoire
Bertrand Müller
Lucien Febvre, projet encyclopédique et crise de la civilisation
Deuxième partie. Écritures de l’histoire
Marie Barral-Baron
L’impossible Érasme de Lucien Febvre
Pascale Gruson
Lucien Febvre et Luther, un long compagnonnage
Yann Potin
L’histoire générale en chaire et en paroles… : « Michelet pas mort »
Troisième partie. Réceptions contrastées
Mark Greengrass
« Nos ignorances sont grandes »
Lucien Febvre et le monde anglophone
Sylvio Hermann De Franceschi
L’acclimatation de l’École des Annales en Italie au temps de l’historicisme crocien
Les historiens italiens et l’œuvre de Lucien Febvre du début de l’entre-deux-guerres à 1945
Sylvio Hermann De Franceschi
La réception de l’École des Annales en Italie entre marxisme et historicisme
Les historiens italiens et l’œuvre de Lucien Febvre du second après-guerre à la fin des années 1960
Christian Wenzel
Lucien Febvre et les débuts de l’histoire de la sécurité en France et en Allemagne
Quatrième partie. Vivre l’histoire
Jean Lecuir
La bande du Père Ubu au temps de Clemenceau (1906-1909)
Jean Lecuir
Autour de l’arrestation d’Henri Wallon (14 juillet 1907)
Solidarités et conflit de génération
Denis Crouzet
Quand Lucien Febvre racontait sa guerre à Henri Hauser (1914-1915)…
Préhistoire d’une conscience de l’histoire
Brigitte Mazon
Lucien Febvre, archiviste de lui-même
Note sur l’histoire du fonds d’archives
Philippe Joutard
ConclusionBibliographie sélectiveRésumés des contributionsIndex des noms de personnesTable des documents inéditsLes auteurs