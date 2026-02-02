Marie Barral-Baron, Philippe Joutard (dir.), Lucien Febvre face à l’Histoire

Publication sur OpenEdition Books : 15 janvier 2026

Face à l’Histoire, telle aurait pu être la devise de Lucien Febvre. Né à Nancy en 1878, mais franc-comtois d’origine et de cœur, Febvre fréquente l’École normale supérieure avant d’être nommé professeur au lycée Victor-Hugo de Besançon. C’est au cœur de cette Franche-Comté tant aimée qu’il rédige sa thèse qui lui permet de devenir professeur aux universités de Dijon et de Strasbourg. En 1929, il fonde avec M. Bloch la revue des Annales avant d’être élu au Collège de France en 1932. Il devient alors, selon la formule de Braudel, un « prince de l’histoire » et construit une œuvre féconde.

À partir de nombreuses archives inédites, ce livre offre un portrait nouveau de Lucien Febvre, plus complexe, plus précis aussi, grâce à une mise en lumière du milieu intellectuel dans lequel il a gravité pendant sa jeunesse et à des analyses renouvelées de ses combats et convictions, de son écriture de l’histoire et de la réception de ses œuvres à l’étranger. Cet ouvrage offre l’occasion unique de le suivre, depuis le temps joyeux du Père Ubu, en passant par ses premiers engagements politiques, avant qu’il ne soit confronté à la violence de la guerre, expérience fondatrice qui irrigue ensuite toute son œuvre et qui lui fait comprendre l’utilité de l’histoire, discipline indispensable à la vie car « seule capable […] dans un monde en état d’instabilité définitive, de vivre avec d’autres réflexes que ceux de la peur ».

Sommaire

Marie Barral-Baron

Introduction

Première partie. Combats et convictions

Jean-François Chanet

Les combats de Lucien Febvre pour l’enseignement de l’histoire

Kristian Raum

Lucien Febvre – historien et professeur

Le « potentiel didactique » de l’écriture de l’histoire

Bertrand Müller

Lucien Febvre, projet encyclopédique et crise de la civilisation

Deuxième partie. Écritures de l’histoire

Marie Barral-Baron

L’impossible Érasme de Lucien Febvre

Pascale Gruson

Lucien Febvre et Luther, un long compagnonnage

Yann Potin

L’histoire générale en chaire et en paroles… : « Michelet pas mort »

Troisième partie. Réceptions contrastées

Mark Greengrass

« Nos ignorances sont grandes »

Lucien Febvre et le monde anglophone

Sylvio Hermann De Franceschi

L’acclimatation de l’École des Annales en Italie au temps de l’historicisme crocien

Les historiens italiens et l’œuvre de Lucien Febvre du début de l’entre-deux-guerres à 1945

Sylvio Hermann De Franceschi

La réception de l’École des Annales en Italie entre marxisme et historicisme

Les historiens italiens et l’œuvre de Lucien Febvre du second après-guerre à la fin des années 1960

Christian Wenzel

Lucien Febvre et les débuts de l’histoire de la sécurité en France et en Allemagne

Quatrième partie. Vivre l’histoire

Jean Lecuir

La bande du Père Ubu au temps de Clemenceau (1906-1909)

Jean Lecuir

Autour de l’arrestation d’Henri Wallon (14 juillet 1907)

Solidarités et conflit de génération

Denis Crouzet

Quand Lucien Febvre racontait sa guerre à Henri Hauser (1914-1915)…

Préhistoire d’une conscience de l’histoire

Brigitte Mazon

Lucien Febvre, archiviste de lui-même

Note sur l’histoire du fonds d’archives

Philippe Joutard

