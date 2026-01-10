Laélia Véron, Guillaume Fondu, "T'es sérieuse ?". Problèmes politiques de l'ironie

L'ironie est louée de toutes parts. Elle peut faire rire et réfléchir tout à la fois. En jouant sur des effets de mention et d'écho, elle permet par exemple de reconsidérer de manière critique les discours dominants.

Mais jusqu'à quel point cette parole critique est-elle politique ? Permet-elle de souder une communauté politique ou plutôt d'entretenir certains préjugés dans le confort de l'entresoi ? Est-elle un instrument d'émancipation susceptible de renverser les hiérarchies ou bien l'expression d'un privilège (genré, lettré, etc.) ?

Certes, l'ironie remet en cause notre tendance à adhérer sans réfléchir aux discours en vogue. Mais elle est aussi une parole d'esquive, qui rechigne à fixer un contenu, qui refuse de prendre parti, qui fait un pari risqué : répéter un discours-cible pour le ridiculiser, au risque cependant de le normaliser.

Loin des distinctions faciles entre la "bonne" et la "mauvaise" ironie (ce qui revient, en réalité, à distinguer l'ironie qui nous plait et celle qui ne nous plait pas), ce livre, en analysant de nombreux exemples polémiques, mène l'enquête sur les ambigüités politiques de l'ironie dans le monde contemporain.

Maitresse de conférences en stylistique et langue françaises à l'université d'Orléans, Laélia Véron travaille sur les liens entre langage et pouvoir. Après une thèse sur le trait d'esprit chez Balzac (Le Mot fatal, publié en 2025 aux éditions classiques Garnier), elle a écrit, avec Maria Candea, Le français est à nous ! (La Découverte/Poche, 2021) et, avec Karine Abiven, Trahir et venger (La Découverte, 2024). Elle est également enseignante en milieu carcéral et propose des chroniques radiophoniques (anciennement sur France Inter et désormais sur Radio Nova).