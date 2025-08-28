Laélia Véron, Le Mot fatal. Langage, pouvoir et trait d’esprit dans La Comédie humaine de Balzac

Il y a des mots qui tuent… du moins dans l’univers balzacien. Dans ce monde postrévolutionnaire, où chacun cherche à conquérir ou défendre une place, le pouvoir du langage peut être aussi bien spectaculaire qu’éphémère. Décoché comme une flèche, le trait d’esprit se doit de faire effet, d’atteindre sa cible, de ravir son public, sous peine de se retourner contre celui ou celle qui l'a lancé.

Étudier le trait d’esprit, c’est étudier la valeur d’un discours représenté par Balzac comme une performance négociée entre un locuteur et un groupe social, qui va valider ou non l’effet du trait selon des critères esthétiques et idéologiques. Le trait d’esprit pose alors la question d’un style romanesque, mais aussi d’un style social et politique.

Table des matières…

Prologue: La dangereuse séduction du trait d'esprit

Avant-Propos: La stylistique du trait d’esprit, de Balzac à Radio Nova, en passant par France Inter…