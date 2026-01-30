Olivier Cotte, Fiction(s)

Qu’est-ce qui fait qu’une histoire fonctionne ? Pourquoi certaines fictions nous captivent dès les premières minutes, tandis que d’autres peinent à nous intéresser ?

Qu’il s’agisse d’un film, d’une série, d’un roman, d’une pièce de théâtre ou d’une bande dessinée, toute œuvre repose sur une structure narrative, une cohérence thématique, une qualité rythmique et des personnages inoubliables.

Fiction(s) explore les fondations du récit à travers une approche claire et rigoureuse. De la construction dramatique aux dynamiques de personnages en passant par les astuces d'écriture, cet ouvrage propose une plongée dans les mécanismes essentiels de la narration. Il s’adresse à celles et ceux qui souhaitent comprendre comment développer une histoire qui touche son public et reste dans les mémoires.

Issu d’une réflexion nourrie par l’analyse et riche d’exemples variés, ce livre accompagne les auteurs, scénaristes et aspirants dans le processus riche, complexe et exaltant de la création narrative. Un ouvrage de fond, pensé pour devenir un repère durable dans le paysage des outils d’écriture.

1. Fonctionnement général d’un récit : fiction et monde réel ; différence entre histoire et scénario ; concept, thème et propos ; mémoire et narration ; l'originalité ; dramatiser, l'essentiel ; le quatuor de base.



2. Structuration du récit : les paradigmes ou structure ; mises en garde ; les pivots (ou noeuds) dramatiques ; la structure en trois actes ; les structures utilisant plus de trois actes.



3. Les personnages : principes de base ; outils et méthodologie ; autres personnages ; contextes narratifs.



4. Méthodologie de travail : le travail de l'auteur ; l'idée de départ ; outils de base ; outils de conception et de présentation ; comment adapter ; corriger un scénario.