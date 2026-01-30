Matthieu Somon, Imaginer Moïse à l’âge moderne en France (XVIe-XVIIIe siècles). Étude d’iconologie

Inspiré par les démarches iconologiques d’Hubert Damisch, Ruth Mellinkoff et Meyer Schapiro, cet ouvrage propose une somme de documents artistiques et discursifs qui soumettent « l’homme Moïse » (Freud) et son histoire à de multiples éclairages. Il interroge en premier lieu ce qu’a pu être pour les artistes modernes le répertoire iconographique inspiré du prophète dont la loi prohibe toute forme de représentation, et dont l’historicité demeure problématique.

Étudiant des œuvres de Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Philippe de Champaigne, Charles Le Brun, Laurent de La Hyre, Jean Cousin l’Ancien et le Jeune, Sébastien Bourdon, notamment, le livre tâche aussi de cerner les particularités de leurs réinventions de l’histoire de Moïse et analyse leur aptitude à reformuler la doctrine de l’ut pictura poesis. Il met en évidence les usages de cette iconographie pour les artistes, les fidèles et les puissants. Ce sont donc la faculté interprétative des représentations et fictions modernes de Moïse, mais aussi l’imaginaire qu’elles construisent qui sont examinés dans ces pages.

Table des matières sur le site de l'éditeur…