Émile Sellier, Bergson ou l'identité en création

À travers l’œuvre de Bergson, ce travail explore une idée aussi simple que vertigineuse : notre identité ne se comprend qu’à la lumière du temps vécu, comme création continue. En suivant les quatre sommets bergsoniens — de l’Essai aux Deux sources, en passant par Matière et mémoire, et bien sûr L’Évolution créatrice — Émile Sellier retrace le fil mouvant d’une pensée qui défait les illusions de l’intelligible pour retrouver la source vive du moi.

Entre métaphysique et psychologie, entre philosophie et art, entre rigueur conceptuelle et souffle vital, ce livre invite à repenser ce que nous appelons « identité » : non comme donnée, mais comme devenir. Le que-sommes-nous cesse alors d’être une énigme fixe pour devenir une expérience en acte, se résolvant dans sa propre liberté — là où l’identité cesse d’être réponse pour devenir tension créatrice.