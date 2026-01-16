Muriel Pic, Escamotages. Portrait de Philippe Decrauzat

Comment donner mot à mot une permanence à ce qui se dérobe ?

L’escamotage – mot du cinéma, de la magie foraine, des arnaques de rue et du spectral – est l’art de faire apparaître et disparaître des images, des personnes, des objets, en détournant l’attention de celui qui regarde. C’est sur ce même schéma que le récit se construit: La voix fait le portrait de celui qu’elle nomme le modèle et dont elle précise aux premières lignes qu’il s’appelle Philippe Decrauzat.

Tout au long du texte, le modèle ne cesse de se dérober à la voix; il est au centre d’une tromperie dont la raison d’être est de révéler les escamotages que pratique notre cerveau pour appréhender l’expérience de la perception. Sept parties – le modèle, le chronophotographe, l’escamoteur, le figurant, l’expérimentateur, le porteur d’ombre et l’ébloui – sont autant de manières d’évoquer l’univers de l’artiste en faisant diversion par des œuvres connexes, telles que L’Escamoteur de Bosch, les photogrammes de Marey, les dessins d’Emma Kunz ou le test de Rorschach.

Muriel Pic (*1974) est une écrivaine, chercheuse et traductrice qui vit entre Lausanne et Paris. Elle écrit en vers, prose, films et collages. Elle ne sépare pas la pensée et le poème, et travaille à la lisière entre le document et la fiction. Depuis Élégies documentaires (Macula 2016), Affranchissements (Seuil 2020) ou L’Argument du rêve (Héros-Limite 2022), son écriture se nourrit de l’archive pour affirmer les pouvoirs de l’imagination, du rêve, du désir et de la littérature. Elle a aussi publié des livres sur Rosa Luxemburg, Henri Michaux et Pierre Jean Jouve.

Philippe Decrauzat (*1974) est diplômé de l’École cantonale d’art de Lausanne. Son œuvre explore les multiples formes de l’abstraction et de ses origines, questionne les phénomènes perceptifs et les dispositifs du regard. Il compose des tableaux, peintures murales, installations et films à partir d’un matériau emprunté à l’histoire de l’art, au cinéma expérimental, à la culture populaire, à la musique et aux fictions de la science. L’artiste cofonde en 1998 l’espace d’art contemporain Circuit à Lausanne. Il réalise de nombreuses expositions (Swiss Institute de New York, Centre culturel suisse de Paris, Kunsthalle Wien, etc.) et ses œuvres se trouvent dans diverses collections publiques en Suisse, en France, en Allemagne et aux États-Unis.