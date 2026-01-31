Jaouad Serghini, Ecce corpus (préf. de Laure Lévêque)
Ecce corpus : « voici le corps », mais aussi « voilà le corpus ». Dans ces pages, le lecteur est invité à interroger les multiples valences du corps : corps mystique en quête d’absolu, corps féminin longtemps contraint puis libéré par l’écriture, corps social soumis aux normes et aux pouvoirs, mais aussi corps intime, traversé par le désir, la douleur et la jouissance. Réceptacle privilégié de l’imaginaire, le corps n’a guère cessé de susciter des interrogations, des questionnements, voire des peurs. La réflexion sur le corps, ce mutant invétéré imprévisible et incontrôlable, bien souvent non conforme aux standards de l’esthétique et violemment assujetti aux injonctions multiples et contradictoires de la beauté, révèle un foisonnement de mécanismes à la fois biologiques, psychologiques, culturels, sociaux et économiques qui régissent notre relation à lui. Une telle complexité ne peut se comprendre que dans le cadre d’une pensée pluridisciplinaire, seule garante d’une vision d’ensemble capable de rendre compte des différentes représentations (individuelles et collectives) liées au corps.
—
Table des matières
Préface
par Laure Lévêque
Introduction
Du corps mystique
Du roman au féminin
Du féminisme
Du corps et de l’écriture au féminin
Du corps violé et de sa fictionnalisation
Du corps à l’épreuve du feu
Du corps et de la transgression
Du corps racialisé
Du corps hybride
Du corps migrant
Du corps en transe
Du corps tatoué
Du corps et de la marge
Conclusion
Références bibliographiques