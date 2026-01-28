Muriel Pic, Femme capitale

Tu es femme et tu es capitale. Tu es femme et tu es un capital. C'est fatalement toujours ça. Tu es femme et tu es peine capitale. Je n'aime pas cette image. C'est un trophée.

Mais je t'aime toi. Il faut que je te sorte de là. C'est l'histoire d'une femme photographiée par un homme. Une femme photographiée en 1913, en Mongolie. L'image d'une femme qui, encore aujourd'hui, pose question, pose problème, dans le fonds des Archives de la Planète.

Muriel Pic, entre essai et fiction, s'approche de cette femme enfermée, emprisonnée et Condamnée à la peine capitale. Cette femme anonyme qui, nous dit la légende, a été accusée d' "adultère".

