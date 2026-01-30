Ida Gilda Mastrorosa, L’altra faccia del potere Le Imagini delle donne Auguste (1557) di Enea Vico

Le immagini delle donne Auguste (1557) d'Enea Vico, conçues comme une galerie bio-iconographique d’illustres conjointes de César et des empereurs jusqu’à Domitien, constituent un témoignage important pour éclairer l’intérêt, dans la culture proto-moderne, pour la personnalité et le rôle conquis par les femmes de haut rang dans le domaine politique entre la fin de la République et le début du Principat.

Grâce à ce volume, nous pouvons aujourd’hui comprendre la manière dont, à une époque où la Querelle des femmes se développait sous des formes diverses et où des femmes célèbres jouaient des rôles importants dans les cours européennes, un inciseur passionné par l’Antiquité romaine, capable de rassembler des informations littéraires, une curiositas antiquaire et des suggestions numismatiques issues d’un riche réseau de collectionneurs, a contribué de façon originale à mettre en valeur l’importance que les femmes avaient déjà à l’époque romaine : l’autre face du pouvoir.

—

Le Imagini delle donne Auguste (1557) di Enea Vico, concepite come galleria bio-iconografica di illustri congiunte di Cesare e degli imperatori ascesi al potere fino a Domiziano, rappresentano una testimonianza importante per far luce sull’interesse suscitato nella cultura protomoderna dalla personalità e dal ruolo conquistato da donne d’alto rango sulla scena politica fra la fine della Repubblica e il primo secolo del Principato.

Grazie ad essa, oggi possiamo comprendere come nell’epoca in cui la Querelle des femmes fu declinata in direzioni molteplici e le corti europee videro affermarsi celebri rappresentanti del sesso femminile, un incisore appassionatosi alla storia romana, abile nel conciliare informazioni letterarie, curiositas antiquaria, suggestioni numismatiche ricevute da un ricco network di collezionisti, abbia contribuito in modo originale a far emergere il rilievo assunto già nell’antica Roma dalle donne: l’altra faccia del potere.