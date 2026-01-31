Hassen Bkhairia, L'insolite Orient. De Nerval à Maupassant. Une relecture de L'Orientalisme d'Edward W. Saïd (préf. de Laure Lévêque)

Ce livre s’attache à interroger les rapports profonds et complexes entre la création artistique et l’idéologie colonialiste. À travers l’étude de récits de voyage en Orient (Nerval, Gautier, Fromentin, Maxime du Camp, Flaubert, Louise Colet, les Goncourt, Maupassant…) et d’oeuvres picturales (Guillaumet, Girardet, Fromentin…), il se propose de nuancer la lecture dé-coloniale qui assimile, systématiquement, les oeuvres orientalistes à des « appareils de propagande » impérialiste.

Représentatifs d’une « anthropologie ouverte », les artistes voyageant en Orient entre 1840 et 1890 prennent une distance critique vis-à-vis de l’ethnocentrisme réducteur de l’altérité. C’est ainsi que l’Orient acquiert une dimension « insolite », échappant à la perception axiologique. Chez la génération orientaliste des années 1840 à 1890, il est objet d’art et « lieu de révélation esthétique » et résiste à la représentation stéréotypée et à l’instrumentalisation idéologique.

—

Table des matières

PRÉFACE de Laure Lévêque

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE

PAYSAGES INSOLITES

CHAPITRE I. La ville orientale

1. La ville, un étrange dédale

2. La ville et le cimetière

3. Occidentalisation et enlaidissement

CHAPITRE II. Représentations du désert

1. Une géographie insolite

2. Le désert, un espace hostile

CHAPITRE III. L’oriental et son milieu. Perceptions de l’animal

DEUXIÈME PARTIE

RELIGION, MOEURS ET CULTURE

CHAPITRE I. Religions, dervicheries et superstition

CHAPITRE II. La femme orientale

CHAPITRE III. Le spectacle du grotesque

TROISIÈME PARTIE

ORIENTALISME ET ANTICOLONIALISME

CHAPITRE I. Représentations de l’oriental : l’arabe et le maure

CHAPITRE II. Usages des clichés. L’exemple du despotisme oriental

CHAPITRE III. La colonisation, impossible assimilation

CHAPITRE IV. La colonisation : des crimes abominables

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE