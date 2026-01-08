Rencontre avec Christophe Bonneuil pour Les natures du productivisme (Séminaire d'actualité de la recherche, Orléans, en ligne)

Le séminaire d'actualité de la recherche de l'université d'Orléans (laboratoire POLEN) reçoit l'historien Christophe Bonneuil, qui présentera l'ouvrage qu'il a co-écrit avec Renaud Bécot et Gabrielle Bouleau

Les natures du productivisme (tome III d'Une histoire environnementale de la France de 1940 à nos jours, La Découverte, 2026)

La séance aura lieu le lundi 03 mars, de 18h à 19h30.

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement.

Pour obtenir le lien, écrivez à Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr