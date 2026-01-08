Rencontre avec Christophe Bonneuil pour Les natures du productivisme (Séminaire d'actualité de la recherche, Orléans, en ligne)
Publié le par Marc Escola (Source : Laélia Véron)
Le séminaire d'actualité de la recherche de l'université d'Orléans (laboratoire POLEN) reçoit l'historien Christophe Bonneuil, qui présentera l'ouvrage qu'il a co-écrit avec Renaud Bécot et Gabrielle Bouleau
Les natures du productivisme (tome III d'Une histoire environnementale de la France de 1940 à nos jours, La Découverte, 2026)
La séance aura lieu le lundi 03 mars, de 18h à 19h30.
Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement.
Pour obtenir le lien, écrivez à Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr