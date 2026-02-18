Les "dures". Figurer les femmes scientifiques : une approche interdisciplinaire (Toulouse)

Les « dures ».



Figurer les femmes scientifiques : une approche interdisciplinaire

Colloque organisé par Odile Chatirichvili (LERASS, Université de Toulouse),

Lila Coudière (Framespa, Université Toulouse 2 Jean Jaurès) et Charlotte Guiot (CIHAM, Université Lyon 2)

18-20 mars 2026, Maison de la recherche de l’UT2J, amphi F417 ; accessible en distanciel.

Informations et inscriptions : https://figurerfemmesci.sciencesconf.org

Contact : figurerfemmesci@sciencesconf.org

—

Programme

Mercredi 18 mars 2026

14h Ouverture du colloque

14h30 Conférence inaugurale

Numbers and Narratives. A Feminist Genealogy of Automathographies - Maria Tamboukou (University of East London)

15h30 Pause café

16h - 17h30 Panel 1 « Mise en récit, mise en série, construction de galeries savantes »

· 16h › Les « femmes illustres » et les sciences: représentations littéraires et culturelles au Portugal (XVIe-XVIIIe siècles) - Paula Mendes (Université de Porto, CITCEM)

· 16h20 › Raconter les pionnières : les périodiques et la construction de figures de femmes mathématiciennes (France, 1860-1920) - Jenny Boucard (Nantes Université, Centre François Viète)

· 16h40 › Traitement médiatique et représentations des premières femmes astronomes de l'Observatoire de Paris (fin XIXe siècle - début XXe siècle) - Charly Pellarin-Régis (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - École d'histoire de la Sorbonne)

· 17h Questions et discussions

17h30 Pause

18h - 19h30 Rencontre littéraire

avec Jessy Randall, poétesse et bibliothécaire, autrice de deux recueils de poèmes sur les femmes scientifiques : Mathematics for Ladies (2022) et The Path of Most Resistance (2025)

—

Jeudi 19 mars 2026

9h - 10h30 Panel 2 « Les mécanismes de l’in/visibilisation »

· 9h › Langage et invisibilisation : représentations discursives des femmes scientifiques dans les médias francophones contemporains - Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, SLLACH)

· 9h20 › Les deux faces de Marguerite Perey, entre notoriété et effacement - Cathy Blanc-Reibel (Université de Strasbourg, LinCs) et Lucile Schirr (Université de Strasbourg, service des archives)

· 9h40 › L'avènement du portrait ou comment les femmes de science ont gagné le droit d'être représentées comme des scientifiques - Caroline Giron-Panel (École des Chartes, Centre Jean Mabillon)

· 10h Questions et discussions

10h30 Pause café

11h - 12h Panel 3 « Inventer la savante : le rôle de la fiction dans l’imaginaire de la femme scientifique »

· 11h › Faust, héroïne épistémique. Variations dans le genre de la soif de savoir. - Alice Levacher-Joly (Université Marie et Louis Pasteur, CRIT et ELLIADD)

· 11h20 › Inventer une mathématicienne au cinéma, un exercice de genre - Olga Paris-Romaskevich (CNRS, Institut Camille Jordan)

· 11h40 Questions et discussions

12h - 12h30 Présentation des expositions

« Lumières sur les femmes scientifiques : Cap sur Wikipédia ! » (Projet Wikif)

« МАТЕМАТИКА, nom féminin, singulier » (Olga et Bertrand Paris-Romaskevich)

Portraits de femmes scientifiques (Kristin DiVona)

12h30 Buffet

14h - 15h30 Table ronde « Femmes et sciences : quelle médiation scientifique auprès du grand public ? » - avec les associations de médiation Les petits débrouillards Occitanie et Fermat Science

15h30 Pause café

16h - 17h30 Panel 4 « Des démarches scientifiques féminines ? »

· 16h › Des poses savantes féminines ? Anthropologie historique d'une gestuelle genrée - Jérôme Lamy (CNRS, CESSP, EHESS) et Jean-François Bert (Université de Lausanne, IHAR)

· 16h20 › « Étudier la nature en petit. Les insectes et les plantes comme objets d'étude pour les femmes en Europe du nord (Pays-Bas, Allemagne) à la fin du XVIIe siècle » - Enola Pellegrini (Université de Lille, HARTIS UMR 9028)

· 16h40 › La traduction des Philosophiae naturalis principia mathematica de Newton par Émilie du Châtelet - Morgane Legrand (École normale supérieure de Lyon)

· 17h Questions et discussions

—

Vendredi 20 mars 2026

9h - 10h30 Panel 5 « Enjeux de l’approche biographique »

· 9h › Se souvenir de Marie Colinet, sage-femme et chirurgienne du XVIIe siècle - Stéphanie Chapuis-Després (Université Paris Cité, ECHELLES)

· 9h20 › Pour une révision historiographique de la figure de Madeleine Colani (1866-1943), paléobotaniste et préhistorienne en situation coloniale - Adèle Chevalier (CNRS, Centre Alexandre Koyré UMR 8560)

· 9h40 › Vers une (auto)biographie scientifique de Maria Graham - Barbara Luczak (Université Adam Mickiewicz de Poznań, Département de Langues et Littératures Romanes)

· 10h Questions et discussions

10h30 Pause café

11h - 12h Panel 6 « Des institutions à la rescousse ? »

· 11h › Favoriser l'orientation des « filles » vers les sciences ? Dénonciation et reconstruction de stéréotypes dans le discours d'une évaluation scolaire internationale de référence - Daniel Bart (Université Toulouse 2 Jean Jaurès, EFTS)

· 11h20 › Les femmes scientifiques comme support de déconstruction des stéréotypes de sexe en classe - Jeanne Gente (Université Toulouse 2 Jean Jaurès, EFTS)

· 11h40 Questions et discussions

12h Conclusion du colloque.

12h30 Buffet de clôture.

—

