Rencontre avec Anne Simon pour Une bête entre les lignes (Séminaire d'actualité de la recherche, Orléans, en ligne)

Le séminaire d'actualité de la recherche de l'université d'Orléans (laboratoire POLEN) reçoit la chercheuse Anne Simon qui présentera son livre

Une bête entre les lignes (éditions Wild project, 2021)

Elle profitera de cette séance pour parler, de manière plus générale, de zoopoétique. Elle présentera également ses "carnets de zoopoétique": Animots.

La séance aura lieu le lundi 30 mars de 18h à 19h30.

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement.

Pour obtenir le lien, écrivez à Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr

—

Entre les lignes de nos textes, de nos cultures et de nos vies, se glissent des bêtes – familières, indifférentes ou effroyables. Anne Simon aborde la richesse de nos relations aux animaux à travers les récits et les rêves des écrivains.

Si la littérature est apte à évoquer la puissance et la profusion des vies animales, c’est que la langue et l’écriture elles-mêmes, souvent considérées comme des « propres » de l’espèce humaine, se découvrent traversées par l’animalité. La langue poétique permet d’accéder aux bêtes qui, soufflant et traçant leurs histoires de vie et de survie à même le monde, nous ont peut-être appris à lire.

Entre le temps immémorial de notre évolution avec les bêtes sauvages et le temps contemporain du saccage du vivant, Anne Simon explore les livres-arches qui déploient les mondes fascinants auxquels nous ouvrent les animaux.

—

On peut lire sur Acta fabula un compte rendu de l'ouvrage au sein d'un dossier critique "Ecopoétique pour des temps extrêmes" (déc. 2021, vol.22, n° 10) :

Zoopoétique & humanimalité, des bêtes entre les lignes par Élisabeth Plas

—

Intervention d'Anne Simon sur France Culture: https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/une-journee-particuliere/anne-simon-chercheuse-on-peut-tout-a-fait-etre-humaniste-en-tenant-compte-des-animaux-et-de-l-animalite-6281734