La Part de l'Œil, n° 40, 2026 : "Le Geste et la Figure. Michel Guérin, l'affectivité de la pensée"

L’hypothèse au point de départ de ce volume est que la « Figure » est devenue un concept central dans le domaine de l’esthétique et de la pensée philosophique de ces dernières décennies. Outre la référence à la pensée de la figura, la notion de Figure emporte avec elle une dimension de spatialisation qu’elle dispute aux notions plus communes d’image et de représentation. Parmi les auteurs qui ont fait de ce concept le foyer rayonnant d’une oeuvre philosophique, il en est un, Michel Guérin, écrivain et philosophe, qui en propose une conception singulière dont ce volume se propose de saisir les contours, d’interroger les fondements et d’explorer les ressources tant sur le plan philosophique que sur le versant esthétique et plus largement anthropologique.

Depuis son premier livre consacré à Nietzsche, Socrate héroïque (1975) jusqu’à son ouvrage à paraître sur les trois critiques kantiennes, Michel Guérin a consacré de nombreux travaux visant à élaborer philosophiquement une figurologie et à forger une pensée de « l’affectivité de la pensée ». Cette voie a conduit l’auteur à développer une Philosophie du geste et à emprunter les ressources de l’anthropologie (des techniques) – en particulier à Leroi-Gourhan – pour poser à nouveaux frais la question des gestes premiers qu’il rassemble dans une gestique transcendantale composée de quatre gestes anthropologiques fondamentaux : faire, écrire, donner, danser.

L’hypothèse avancée par Guérin est que le geste de danser est la matrice de tous les arts et des conduites esthétiques. Il s’est attelé à défendre cette thèse dans différents livres consacrés plus directement à l’art (L’espace plastique, 2008) et à son histoire (Nihilisme et modernité, 2003 ; Le Temps de l’art. Anthropologie de la création des modernes, 2018) tout en conduisant, conjointement, une réflexion de fond sur la façon dont les oeuvres induisent des Figures (de pensée) (Qu’est-ce qu’une oeuvre ?, 1986 ; Pour saluer Rilke, 2008 ; Le signe et la touche, 2024). Parallèlement, l’auteur s’est attaché à dialoguer constamment avec les grandes approches philosophiques du XXe siècle, comme la phénoménologie, dont il met au jour les apories (La Fin des phénomènes, 2024).

Dans le vaste appareillage théorique et conceptuel forgé par Michel Guérin, trois notions ont été ici retenues : la Figure, le geste et l’affectivité.

Le présent volume rassemblant les contributions du colloque « Figures de Michel Guérin » qui s’est tenu en juillet 2024 à Cerisy, entend tout à la fois amplifier et mettre à l’épreuve certaines des propositions de l’oeuvre de Michel Guérin. Dans le prolongement de l’exposition (Créer/Penser) organisée parallèlement au colloque, le dossier fait également la part belle aux artistes contemporains qui se saisissent du geste, de la figure et de l’affectivité.

Sommaire

Jean Arnaud, Pierre Baumann, Amélie de Beauffort, Pascal Krajewski, Pierre Sauvanet : Introduction

Bertrand Prévost : Porter. Pour une cosmétique du geste. Une lecture de La Troisième main

Pierre Sauvanet : Percussions Répercussions

Pascal Krajewski : Reposer, l’autre du geste productif

Miguel Angel Molina : Faire et penser

Pierre Baumann : Prendre, poser, placer. Geste collectif

Amélie de Beauffort : (Laisser) faire le dessin

Œuvres vidéos : Du temps pur : Francis Alÿs, David Claerbout, Douglas Gordon, Joan Jonas, William Kentridge, Anri Sala

Jean Arnaud : La chasse aux Figures (la nuée)

Bruno Goosse : Stratégies hygiométriques, promenade dans le parc du domaine de Cerisy

Lucien Massaert : L’antagonisme et la conciliation

Sylvie Pic : Série Flächen

Pierre-Damien Huyghe : Le terreau de l’époque

Christian Bonnefoi : L’horizon de la peinture

Sabine Forero Mendoza : Lecture(s) de Michel Guérin

Fernando Rosa Dias : Les passions de la modernité

Bertrand Prévost : Ars religatoria, ars marmorea, ars plumaria

Michel Guérin : La Terreur et la Pitié : entretien avec Olivier Koettlitz, Pierre Windecker & Dirk Dehouck

Olivier Koettlitz : L’excès et le reste. Une lecture de La Terreur et la Pitié

Carine Krecké : Cartographier la terreur

Pierre Windecker : De l’affectivité au “point pathique” de la pensée

François Méchain : Genius loci

Sami El Hage : Le geste de la pensée à l’œuvre

Jean Arnaud : L'écorce et la peau, ou les métamorphoses silencieuses

Jean-Claude Pinson : De la danse et de l’écriture poétique

Amélie de Beauffort : Drawing from Nature

Dirk Dehouck : L’œuvre ou le retrait du sujet en ses figures

Renaud Ego : Ce que le poète fait au philosophe

Pierre Baumann : Je dors, je travaille

Marco Baschera : Pour une philosophie de l’(in)finitude

