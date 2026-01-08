Revue d'études culturelles, n° 12 - 2025 : "Fêtes de fin"

Le numéro est disponible en version imprimée et en version numérique sur la plateforme Preo de la MSH de Dijon :

La fête, phénomène intermittent et récurrent, marque selon les anthropologues un temps clos de soulagement, d’exutoire et de célébration : Roger Caillois y voit une nécessaire transgression, un ressourcement qui renverrait plutôt à un désir de recommencement qu’à une fin. Fête des fous, carnaval, saturnales autorisent des phénomènes collectifs d’inversion et de subversion. Temps de réjouissance et espace de rassemblement, jour de congé national et moments de commémoration qui rappellent l’arrêt d’un régime ou d’un conflit, la fête peut suspendre les tensions, en marquer l’issue désirée : néanmoins, début des vacances ou fin d’une période plutôt que fin d’un monde, elle ne signe pas toujours la fin des difficultés ou des violences mais seulement leur mise à distance temporaire. Comme le souligne la notion de « trêve des confiseurs », l’espace entre deux fêtes ne masque pas le retour annoncé des débats et tensions, peut-être même la menace exalte-t-elle les débordements.

—

Sommaire

Florence Fix

Avant-propos

En finir vraiment

Fanny Drouot

La fortune des Rougon d’Émile Zola : une double fête de fin

Aliénor Décure

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’invités : la fin du conte de fées et du règne des Romanov dans les ballets de Marius Petipa (La Belle au bois dormant, Cendrillon, Barbe-bleue)

Alexia Gassin

Sinistres lendemains de fête dans le cinéma expressionniste et Kammerspiel du début des années 1920

Andreas Häcker

Pour en finir avec le passé nazi ? Le Cabaret du Barabli et ses Satires de l’après-guerre

Fêtes et fins

Ryan Atticus Doherty

« Tout y périrait » : grandeur et décadence de la Louisiane créole dans le roman Johnelle d’Alfred Mercier

Audrey Lemesle

Le théâtre trouble-fête de Tiphaine Raffier : fêtes et apocalypses dans La réponse des hommes et Némésis

Corinne François-Denève

Pour finir encore et autres foirades de Bernard-Marie Koltès

Justine Dewerpe

Célébrer la fin, sacrifier les femmes : le happy end perverti dans le folk horror contemporain

Le fin mot de la fête

Stéphane Pouyaud

« Une histoire qui se termine mal est une histoire sans sangliers à la fin » : les banquets finaux d’Astérix

Benjamin Campion

Friends et les épisodes de fin d’année : la tradition festive à l’épreuve du temps

Vincent Baudart

Comment Hallmark a acheté Noël : le cas particulier d’une production « de saison »