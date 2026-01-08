Revue d'études culturelles, n° 12 - 2025 : "Fêtes de fin"
Le numéro est disponible en version imprimée et en version numérique sur la plateforme Preo de la MSH de Dijon :
La fête, phénomène intermittent et récurrent, marque selon les anthropologues un temps clos de soulagement, d’exutoire et de célébration : Roger Caillois y voit une nécessaire transgression, un ressourcement qui renverrait plutôt à un désir de recommencement qu’à une fin. Fête des fous, carnaval, saturnales autorisent des phénomènes collectifs d’inversion et de subversion. Temps de réjouissance et espace de rassemblement, jour de congé national et moments de commémoration qui rappellent l’arrêt d’un régime ou d’un conflit, la fête peut suspendre les tensions, en marquer l’issue désirée : néanmoins, début des vacances ou fin d’une période plutôt que fin d’un monde, elle ne signe pas toujours la fin des difficultés ou des violences mais seulement leur mise à distance temporaire. Comme le souligne la notion de « trêve des confiseurs », l’espace entre deux fêtes ne masque pas le retour annoncé des débats et tensions, peut-être même la menace exalte-t-elle les débordements.
—
En finir vraiment
La fortune des Rougon d’Émile Zola : une double fête de fin
Ils se marièrent et eurent beaucoup d’invités : la fin du conte de fées et du règne des Romanov dans les ballets de Marius Petipa (La Belle au bois dormant, Cendrillon, Barbe-bleue)
- They Lived Happily Ever After and Had Many Guests: The End of the Fairy Tale and the Reign of the Romanovs in Marius Petipa’s Ballets (Sleeping Beauty, Cinderella, Bluebeard)
Sinistres lendemains de fête dans le cinéma expressionniste et Kammerspiel du début des années 1920
Pour en finir avec le passé nazi ? Le Cabaret du Barabli et ses Satires de l’après-guerre
Fêtes et fins
« Tout y périrait » : grandeur et décadence de la Louisiane créole dans le roman Johnelle d’Alfred Mercier
Le théâtre trouble-fête de Tiphaine Raffier : fêtes et apocalypses dans La réponse des hommes et Némésis
- Tiphaine Raffier’s Trouble-making Theater: Celebrations and Apocalypses in The Human Response and Nemesis
Pour finir encore et autres foirades de Bernard-Marie Koltès
Célébrer la fin, sacrifier les femmes : le happy end perverti dans le folk horror contemporain
Le fin mot de la fête
« Une histoire qui se termine mal est une histoire sans sangliers à la fin » : les banquets finaux d’Astérix
Friends et les épisodes de fin d’année : la tradition festive à l’épreuve du temps
Comment Hallmark a acheté Noël : le cas particulier d’une production « de saison »