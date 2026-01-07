Revue
Nouvelle parution
Revue d'Histoire littéraire de la France, n° 4 – 2025 :

Revue d'Histoire littéraire de la France, n° 4 – 2025 : "Surréalisme et avant-garde. Session du sixième congrès annuel de l’nternational Society for the Study of Surrealism (dir. O. Penot-Lacassagne)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue d'Histoire littéraire de la France", 2026
  • EAN : 9782406201939
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20194-6
  • ISSN : 0035-2411
  • Numéro : 4
  • 252 pages
  • Prix : 30
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Revue d'Histoire littéraire de la France 4 – 2025, 125e année, n° 4

Sous la direction d'Emmanuel Bury

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », n° 4 - 2025, 2026.

Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.

Session du sixième congrès annuel de l’ISSS (International Society for the Study of Surrealism), Paris, octobre 2024

Sommaire…

Lire les résumés…