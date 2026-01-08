Revue
Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies, 2025 – 2, n° 50 : "Faire et défaire les maléfices à la fin du Moyen Âge" (dir. Martine Ostorero, Julien Véronèse)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers de recherches médiévales et humanistes- Journal of Medieval and Humanistic Studies", 2026
  • EAN : 9782406201601
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20161-8
  • ISSN : 2115-6360
  • Numéro : 50
  • 596 pages
  • Prix : 65
  • Date de publication :
Sous la direction de Guillaume Berthon

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies », n° 50, 2026.

Les Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies publient, dans une perspective interdisciplinaire associant principalement littérature et histoire, des études portant sur le Moyen Âge et la Renaissance.

