Simone de Beauvoir Studies, n° 36.2

Le dernier numéro du journal Simone de Beauvoir Studies a été publié et est désormais disponible ici.

Ce numéro met tout d’abord en lumière la façon dont la pensée et la vie de Beauvoir s'incarnent sur scène. Deux productions récentes illustrent un nouvel intérêt pour l'intimité de la philosophe. L’adaptation des Mémoires au théâtre par Camille Dagen, intitulée « Les forces vives, » et l’adaptation du roman « Thérèse et Isabelle » de Violette Leduc par Marie Fortuit nous offrent un aperçu de la femme derrière l'icône, explorant ses relations personnelles, son engagement politique et son expérience en tant qu’écrivaine, amoureuse et philosophe. Ces adaptations cherchent à déconstruire les stéréotypes autour de Beauvoir, en mettant en lumière sa vie affective complexe et ses luttes intérieures. L’essai lauréat du Prix Patterson 2025, « Philosophy and Literature: Revisiting the Fusion View », suggère que la frontière conceptuelle que Beauvoir reconnaît entre la littérature et la philosophie ne repose pas sur la culture, le genre ou la tradition philosophique, mais sur les principes fondamentaux de sa philosophie au sens large. Les autres contributions proposent une réévaluation des romans de Beauvoir, soulignant comment ceux-ci explorent l'aliénation des femmes et les crises existentielles dans ses romans. Le numéro comprend également des comptes rendus d’ouvrages récents, tels que Beauvoir et Sartre: Écrire côte à côte d’Esther Demoulin, Becoming Lesbian: A Queer History of Modern France de Tamara Chaplin et Feminism and the Cinema of Experience de Lori Jo Marso.

—

Table of content / Table des matières

Editor’s introduction / Présentation du numéro

Beauvoir Adapted / Beauvoir adaptée [Open access / Accès Libre]

Claudia Bouliane

Interviews / Entretiens

Entretien avec Camille Dagen autour de son adaptation théâtrale des Mémoires de Beauvoir (2023)

Jean-Louis Jeannelle

Thérèse et Isabelle de Marie Fortuit: Du texte censuré de Violette Leduc à la scène

Anaïs Frantz

Texts / Textes

Presentation of the Patterson Prize / Présentation du prix Patterson [Open access / Accès Libre]

Claudia Bouliane

Patterson Prize / Prix Patterson

Philosophy and Literature: Revisiting the Fusion View [Open access / Accès Libre]

Nicola Holt

Uncovering the Face in Beauvoir’s She Came to Stay [Open access / Accès Libre]

Shayna Federico

Les Belles Images: Simone de Beauvoir’s Prophetic Vision of One-Dimensional Woman [Open access / Accès Libre]

Susan Pickard

Note from the Book Review Editor / Note de la responsable des recensions [Open access / Accès Libre]

Sophia Millman

Book reviews / Recensions critiques

Esther Demoulin, Beauvoir et Sartre: Écrire côte à côte

Marine Rouch

Tamara Chaplin, Becoming Lesbian: A Queer History of Modern France

Oliver Davis

Lori Jo Marso, Feminism and the Cinema of Experience

David Sorfa

—

