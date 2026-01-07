Littérature, n° 220, 4/2025 : "Montage littéraire. De Cadiot à Quintane" (dir. Julien Jeusette, Julien Pieron, François Provenzano)

Ce numéro de Littérature intitulé « Montage littéraire. De Cadiot à Quintane », dirigé par Julien Jeusette, Julien Pieron et François Provenzano, propose une réflexion d’ensemble sur le montage dans la littérature française contemporaine.

Fondé sur le prélèvement, le copier-coller et le réagencement de discours existants, le montage y est envisagé à la fois comme procédé formel et comme geste critique. Héritier de traditions allant de Lautréamont à William Burroughs, il reconfigure les discours d’oppression, provoque des chocs de sens et engage une politique du langage qui ne recourt pas à l’argumentation directe.

Les dix contributions qui composent le volume en retracent la généalogie, interrogent les outils théoriques disponibles et analysent les résistances critiques auxquelles ces écritures se heurtent. Il en ressort que le montage affronte des enjeux contemporains décisifs, tout en contribuant à redéfinir les formes, les usages et les frontières du littéraire.

Sommaire (prochainement accessible en ligne via Cairn)

- Julien Jeusette, Julien Pieron, François Provenzano, Montages littéraires contemporains : Le copier-coller comme geste critique

- Nathalie Quintane, Montage, malaise et porosité

- Justine Huppe, Des « militants du cut-up » ? Morales de la Revue de littérature générale

- Nathalie Wourm, Le montage comme geste philosophique : genèse poststructuraliste de la poétique de Cadiot, Maestri et Chaton

- Jeff Barda, Trouble dans le poétique ? Montage littéraire et questions de genre dans la poésie française contemporaine

- Magdalena Kogut, Montage et féminisme dans poèmesIncorrects et mauvaisChants chantsTranscrits de Katalin Molnár

- Denis Saint-Amand, Montage et satire

- Éric Trudel, Refabriquer le commun : enjeux du montage chez Sophie Divry, Leslie Kaplan, et Sandra Lucbert

- Jan Baetens, Détournements de ciné-roman-photo

- Yves Citton, L’atomisation du montage par les GPT : Internes de Grégory Chatonsky