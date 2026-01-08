A contrario, n° 37 : "Le Malentendu/L’Inattendu" (dir. Federico Bravo)

Le malentendu n’est ni nécessairement, ni même principalement, un concept linguistique : il relève d’un acte d’interprétation qui, autant que sur la parole, peut porter sur des faits, sur des croyances, sur des représentations du monde. C’est ainsi qu’on parle des malentendus de l’histoire ou de malentendus culturels, religieux, sociaux, politiques, etc. Plus loin encore, contrairement à ce que laisse penser sa définition lexicographique, le malentendu n’est pas toujours un « entendu » : dans le domaine des arts visuels, par exemple, il pourrait avoir pour corrélat la figure du « mal-vu ». Par extension, le malentendu englobe toute divergence interprétative, quelle que soit la visée de l’acte d’interprétation, et pose ainsi crucialement la question du sens, de sa construction et, surtout, de sa déconstruction.

Sommaire

Éditorial

Comprendre le malentendu

Par Federico Bravo

Le troisième mot

Par Federico Bravo

Un malentendu inattendu

Par Laurent Danon-Boileau

De manière inattendue un psychanalyste bafouille…

Par Jean-Yves Tamet

Entre (mal)entendu et (in)attendu : l’espace d’interprétation ouvert par la ponctuation…

Par Myriam Ponge

Moebius : le recyclage des langues et des normes pour penser le mal-entendu lors de l’enseignement-apprentissage des langues

Par Nathalie Auger

Le langage comme vecteur de compréhension vs d’incompréhension

Par Letizia Lala

La démarche scientifique à l’épreuve de l’inattendu et du malentendu

Par Pascal Duris

L’illusion comique : méprise et malentendus en terre maoïste

Par Françoise Lauwaert

Les malentendus de l’image. Effet de temps, effet de vent, effet de vie

Par Anne Beyaert-Geslin

Le malentendu des inattendus de la création

Par Cécile Croce

À propos de « el universal malentendido » chez Eugenio Trías

Par Raphaël Estève

Varia

Introduction à la méthode de Gaston Lagaffe : incarner la critique

Par Jérôme Meizoz

—

Notices biographiques

—

Date de parution : 28/05/2025

Date de mise en ligne : 16/06/2025

ISBN 9782940516292