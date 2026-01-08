A contrario, n° 37 : "Le Malentendu/L’Inattendu" (dir. Federico Bravo)
Le malentendu n’est ni nécessairement, ni même principalement, un concept linguistique : il relève d’un acte d’interprétation qui, autant que sur la parole, peut porter sur des faits, sur des croyances, sur des représentations du monde. C’est ainsi qu’on parle des malentendus de l’histoire ou de malentendus culturels, religieux, sociaux, politiques, etc. Plus loin encore, contrairement à ce que laisse penser sa définition lexicographique, le malentendu n’est pas toujours un « entendu » : dans le domaine des arts visuels, par exemple, il pourrait avoir pour corrélat la figure du « mal-vu ». Par extension, le malentendu englobe toute divergence interprétative, quelle que soit la visée de l’acte d’interprétation, et pose ainsi crucialement la question du sens, de sa construction et, surtout, de sa déconstruction.
Comprendre le malentendu
Par Federico Bravo
Le troisième mot
Par Federico Bravo
Un malentendu inattendu
De manière inattendue un psychanalyste bafouille…
Par Jean-Yves Tamet
Entre (mal)entendu et (in)attendu : l’espace d’interprétation ouvert par la ponctuation…
Par Myriam Ponge
Moebius : le recyclage des langues et des normes pour penser le mal-entendu lors de l’enseignement-apprentissage des langues
Par Nathalie Auger
Le langage comme vecteur de compréhension vs d’incompréhension
Par Letizia Lala
La démarche scientifique à l’épreuve de l’inattendu et du malentendu
Par Pascal Duris
L’illusion comique : méprise et malentendus en terre maoïste
Les malentendus de l’image. Effet de temps, effet de vent, effet de vie
Le malentendu des inattendus de la création
Par Cécile Croce
À propos de « el universal malentendido » chez Eugenio Trías
Par Raphaël Estève
Introduction à la méthode de Gaston Lagaffe : incarner la critique
Par Jérôme Meizoz
Notices biographiques
Date de parution : 28/05/2025
Date de mise en ligne : 16/06/2025
ISBN 9782940516292