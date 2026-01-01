Cahiers de littérature française, n° 24 : "Le risque de la fin dans la littérature contemporaine française et européenne"

Cahiers de littérature française 2025, n° 24 :

"Le risque de la fin dans la littérature contemporaine française et européenne"

Sous la direction de Franca Bruera, Franca Franchi, Arnaud Maillet et Valeria Sperti

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers de littérature française », n° 24, 2025.

Fondée en 2005, la revue internationale Cahiers de littérature française rassemble des études qui associent, dans une perspective interdisciplinaire, la littérature et les arts visuels.

Sommaire…

Lire les résumés…