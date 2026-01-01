Revue
Cahiers de littérature française, n° 24 :

Cahiers de littérature française, n° 24 : "Le risque de la fin dans la littérature contemporaine française et européenne"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Cahiers de littérature française", 2025
  • EAN : 9782406199250
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19926-7
  • ISSN : 1971-4882
  • Numéro : 24
  • 213 pages
  • Prix : 37 EUR
  Date de publication :
Cahiers de littérature française 2025, n° 24 :

"Le risque de la fin dans la littérature contemporaine française et européenne"

Sous la direction de Franca Bruera, Franca Franchi, Arnaud Maillet et Valeria Sperti

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers de littérature française », n° 24, 2025.

Fondée en 2005, la revue internationale Cahiers de littérature française rassemble des études qui associent, dans une perspective interdisciplinaire, la littérature et les arts visuels.

