Filología, n° 57 : "Como la cigarra. El legado artístico y literario de María Elena Walsh" (dir. Mabel Giammatteo, Fernando Copello)
La revue Filología dans son numéro 57 (vol. 2) vient de publier un dossier consacré à l'écrivaine argentine María Elena Walsh : "Como la cigarra. El legado artístico y literario de María Elena Walsh", sous la direction de Mabel Giammatteo (Université de Buenos Aires) et Fernando Copello (Université du Mans).
Il s'agit d'un espace d'exploration de l'oeuvre de cette autrice, admirée en tant qu'écrivaine de litttérature de jeunesse, mais dont l'oeuvre pour adultes, pourtant ample et variée, est souvent oubliée.
Le dossier réunit des travaux de Guadalupe Maradei, María José Punte, Mariela Romero, Alicia Origgi, Paula Cristina Vilas, María Cecilia Romero et les deux éditeurs.
Le sommaire offre aussi des articles de Ulla Szaszak Bongartz et Mariano Saba, ainsi que des comptes rendus d'ouvrages.